Alexander Skarsgård trägt Olivia Colman auf seinem Shirt

In Los Angeles wurde am Dienstag die Fantasykomödie "Wicker" gefeiert – und Hauptdarsteller Alexander Skarsgård (50) sorgte auf dem roten Teppich für den wohl ungewöhnlichsten Auftritt des Abends. Der Schauspieler erschien im Gebäude der Directors Guild of America in einem maßgeschneiderten Look des Modehauses Chopa Valowena. Zu einem pink-grünen Rock kombinierte er ein langärmeliges Oberteil, auf dessen Vorderseite in großer Aufmachung das Gesicht seiner Filmpartnerin Olivia Colman (52) prangte – genau so, wie die Oscar-Preisträgerin im Film zu sehen ist.

Für die Fotografen posierte Alexander anschließend direkt an der Seite seiner Kollegin und präsentierte das auffällige Detail damit gleich doppelt. Olivia nahm die textile Liebeserklärung auf dem Red Carpet sichtlich gelassen und stellte sich für mehrere gemeinsame Aufnahmen neben den Schweden, der ihr Konterfei an diesem Abend direkt am Körper trug. Familiäre Unterstützung bekam Alexander an diesem Abend ebenfalls: Sein jüngerer Bruder Bill Skarsgård (36) stellte sich für ein gemeinsames Brüderfoto an seine Seite. Schon wenige Tage zuvor war Vater Stellan Skarsgård (75) bei einer Vorführung des Films in New York dabei gewesen.

Für Blicke sorgte in Los Angeles auch Elizabeth Debicki (36). Die Schauspielerin stellte sich sowohl mit Olivia und Alexander als Trio als auch mit den übrigen Filmschaffenden vor die Kameras. In "Wicker" verkörpert Elizabeth die Frau des Schneiders, während Olivia eine von der Dorfgemeinschaft ausgegrenzte Fischerin spielt. Alexander übernimmt die Rolle ihres außergewöhnlichen Ehemannes, der aus Weidengeflecht gefertigt ist. Die Handlung dreht sich darum, dass sich die Fischerin beim örtlichen Korbmacher – dargestellt von Peter Dinklage – einen Mann anfertigen lässt.

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Getty Images Alexander Skarsgård bei der Premiere von "Wicker" in Los Angeles

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Getty Images Alexander Skarsgård bei der Premiere von "Wicker" in Los Angeles

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Getty Images Bill und Alexander Skarsgård bei der Los-Angeles-Premiere von "Wicker"

Getty Images Elizabeth Debicki, Olivia Colman und Alexander Skarsgård bei der Premiere von "Wicker" in Los Angeles