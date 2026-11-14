Bill Skarsgård wurde nie für "James Bond"-Rolle angefragt

Bill Skarsgård (36) wird wohl nicht der nächste James Bond. Der Schauspieler hat jetzt klargestellt, dass er für die Nachfolge von Daniel Craig (58) als Geheimagent weder angefragt noch zu einem Vorsprechen eingeladen wurde. Im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte er das mit einem Augenzwinkern: "Sie haben mich wegen James Bond nie kontaktiert (...), vielleicht haben sie einfach gesagt: 'Wir können keinen Schweden diesen Typen spielen lassen.' Ich wurde nicht einmal in Betracht gezogen." Bill ist übrigens nicht der einzige Skarsgård, der zum Thema Bond befragt wurde. Im vergangenen Jahr musste sich auch sein älterer Bruder Alexander Skarsgård (50) zu der Rolle äußern. Der Schauspieler bezeichnete sich damals scherzhaft als "viel zu schwedisch" für den Geheimagenten. Einem schwedischen Medium beschrieb er, wie seine Version von 007 aussehen würde: "Ich könnte einen sehr höflichen und diplomatischen schwedischen James Bond spielen, der verhandelt. Es gäbe überhaupt keine Gewalt (...)." Damit reagierten beide Brüder mit Selbstironie auf die Frage nach einer möglichen Bond-Besetzung.

Ganz abgeschlossen hat Bill mit der traditionsreichen Filmreihe aber nicht. Er kann sich nämlich gut vorstellen, auf der anderen Seite zu stehen. Statt den berühmten Agenten zu spielen, würde er gerne als Bösewicht auftreten, und zwar im Stil von Le Chiffre. Diesen Schurken hatte einst Mads Mikkelsen (60) verkörpert. Mads hatte die Rolle des Bond-Gegners im Jahr 2006 in "Casino Royale" übernommen. Das auffälligste Merkmal der Figur war ein blutendes Auge. Mit finsteren Charakteren kennt sich Bill bestens aus. Bekannt ist er unter anderem für seine düsteren Rollen in den "Es"-Filmen, in "Nosferatu" und in "John Wick: Kapitel 4".

Inzwischen sucht er sich neue Schurkenrollen allerdings gezielter aus. "Für einen Bösewicht müsste es etwas sein, das sich für mich originell anfühlt, etwas, das ich noch nicht gemacht habe. Ich habe das Gefühl, mit solchen Sachen irgendwie fertig zu sein." Er fügte in dem Podcast hinzu: "Aber es gibt Bösewichte, die auf andere Weise wirklich Spaß machen könnten, wenn es richtig umgesetzt wird." Wer Daniel als 007 beerbt, steht offiziell weiterhin nicht fest. Als mögliche Kandidaten werden neben Robert Pattinson (40) unter anderem Nicholas Hoult (36), Callum Turner (36), Josh O'Connor (36) und Jack Lowden (36) gehandelt.

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Getty Images Bill Skarsgård auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

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Getty Images Bill und Alexander Skarsgård bei der Los-Angeles-Premiere von "Wicker"

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