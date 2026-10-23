Bodycam rettet "Reacher"-Star Alan Ritchson vor dem Knast

Alan Ritchson (43) hat einen handfesten Streit mit seinem Nachbarn öffentlich gemacht – und der hätte für den Schauspieler beinahe mit einer Gefängnisstrafe geendet. Im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard" schilderte der "Reacher"-Star ausführlich, was sich im März 2026 in seiner Wohnanlage in Brentwood im US-Bundesstaat Tennessee abspielte. Grund für den Zoff waren offenbar Beschwerden des Nachbarn, dem Alans rasanter und lauter Fahrstil mit dem Motorrad ein Dorn im Auge war. Das anschließende Wortgefecht artete extrem schnell in eine handfeste Prügelei aus. Die Sache war brenzlig: Ein erstes Video der Polizei sprach zunächst gegen die Version des Schauspielers, weshalb ihm mächtig Ärger drohte. Erst das Material seiner eigenen Bodycam sorgte für die entscheidende Wende und bewahrte ihn – wie er selbst sagt – vor dem Knast.

Alan gibt offen zu, dass er zugeschlagen und geschubst hat. Für ihn war es jedoch reine Notwehr, um sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Im Podcast beschrieb er seinen Angreifer als in etwa gleich groß und alkoholisiert. Auch die Akten der Polizei sprechen eine deutliche Sprache: Bei Alan wurden ein heftiger Bluterguss an der linken Kopfseite und weitere Blessuren festgestellt. Das beweist, dass auch er ordentlich einstecken musste. Mithilfe der Bodycam-Aufnahmen und der festgehaltenen Blessuren konnten die Ermittler den Ablauf der Auseinandersetzung schließlich rekonstruieren. Am Ende kamen sie zu dem Ergebnis, dass der Darsteller in Notwehr gehandelt hatte.

Dass er an jenem Morgen überhaupt eine Bodycam trug, war laut Alan reiner Zufall – oder eben doch nicht. Er habe plötzlich das Gefühl gehabt, die Kamera einschalten zu müssen. "Ich glaube, ich hatte eine Art Vorahnung […], die mich dazu gebracht hat, die Kamera einzuschalten", erklärte er im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard". Über das Material sagte er weiter: "[Das Video] hat mein Leben für immer verändert." Für den Schauspieler hat die Sache eine religiöse Dimension bekommen. "Wenn einen etwas glauben lässt: 'Vielleicht gibt es Gott ja wirklich', dann ist es das", so Alan. Und weiter: "Gott sei Dank. Es war ein Geschenk Gottes." Seinen großen Durchbruch feierte der Schauspieler als Hauptdarsteller der Amazon-Erfolgsserie "Reacher", in der er in die Rolle des Ex-Militärpolizisten Jack Reacher schlüpft.

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Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

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Imago Alan Ritchson in Reacher Staffel 3 (2025) für Amazon Prime Video

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Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "Reacher" in Los Angeles