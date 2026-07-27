Alan Ritchson über Prügelvorwurf: So schlimm war es für ihn

Monate nach einem handfesten Streit mit seinem Nachbarn hat Alan Ritchson (43) nun erstmals öffentlich über den Vorfall gesprochen. Im Podcast "Armchair Expert" brach der Schauspieler, bekannt aus der Serie "Reacher", sein Schweigen und beschrieb das Erlebnis als das Schlimmste, das er je durchgemacht hat. "Es war das Schrecklichste, das ich je erlebt habe. Ich mag solche Konflikte nicht", sagte er im Podcast. Der Zwischenfall hatte sich im März in seiner Nachbarschaft ereignet, als er mit seinen Söhnen auf Motorrädern unterwegs war.

Alan erklärte, sein neues Motorrad sei "außergewöhnlich laut" gewesen, was offenbar die Situation eskalieren ließ. Sein Nachbar Ronnie Taylor habe ihn aggressiv konfrontiert – dabei habe er Alkohol gerochen. "Er kommt ziemlich aggressiv auf mich zu. Ich stoße ihn hin", schilderte Alan den Moment. Er betonte, er habe sich und seine Kinder schützen müssen: "Ich muss mich schützen, ich muss meine Kinder schützen und ich muss uns sicher von der Straße bringen." Die Polizei von Brentwood stellte nach Auswertung von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen fest, dass keine Strafverfolgung eingeleitet werde. Gegenüber Entertainment Weekly bestätigte Polizeikapitän Steven Pepin: "Mr. Ritchsons Handlungen wurden als Notwehr eingestuft." Ronnie hatte zuvor gegenüber TMZ berichtet, er habe Alan wegen der Lautstärke und Geschwindigkeit des Motorrads angesprochen, woraufhin der Schauspieler handgreiflich geworden sei. Quellen aus Alans Umfeld hatten TMZ hingegen mitgeteilt, dass Taylor den Streit "angestiftet und provoziert" habe.

Besonders emotional wurde Alan, als er über die Auswirkungen des Vorfalls auf seine Kinder sprach. "Meine Kinder fahren nicht mehr mit mir. Er hat mir das geraubt", sagte er im Podcast sichtlich bewegt. Gleichzeitig versuchte er, die Sache loszulassen: "Ich habe so viel Wut. So viel Groll, den ich nicht ganz loslassen kann. Ich habe beschlossen, es einfach loszulassen." Kurz nach dem Vorfall hatte Alan auf Social Media bereits einen kryptischen Hinweis auf die Situation gegeben und ein Napoleon Bonaparte zugeschriebenes Zitat gepostet: "Unterbrich deinen Feind niemals, wenn er dabei ist, einen Fehler zu machen."

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Getty Images Alan Ritchson bei einer Sondervorstellung der zweiten Staffel von "Reacher" in Los Angeles

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Imago Catherine Ritchson und Alan Ritchson mit ihren drei Söhnen bei der Premiere von "Motor City"

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Imago Alan Ritchson bei der Premiere von "Motor City"