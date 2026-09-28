"Reacher" geht weiter: Prime Video verlängert die Serie

Fans der Actionserie "Reacher" können sich freuen: Die Serie geht in die sechste Runde! Prime Video machte die Verlängerung über den eigenen Instagram-Account offiziell – und das zu einem überraschend frühen Zeitpunkt. Obwohl sich die fünfte Staffel von "Reacher" derzeit noch in Produktion befindet, hat Prime Video die Actionserie bereits um eine sechste Staffel verlängert. "Prime Video verlängert die Erfolgsserie 'Reacher' um eine sechste Staffel", hieß es in der Mitteilung des Streamingdienstes. Damit können sich die Zuschauer schon jetzt auf ein weiteres Abenteuer des ehemaligen Militärpolizisten freuen. Auch bei der Besetzung der Hauptrolle bleibt alles beim Alten: Alan Ritchson (43) soll erneut als Jack Reacher vor der Kamera stehen. Gedulden müssen sich die Fans allerdings noch bei der Frage, wann die sechste Staffel erscheint. Wann genau die neuen Episoden bei dem Streamingdienst an den Start gehen, verriet Prime Video bislang nämlich nicht. Auch zu weiteren Darstellern oder zum Drehbeginn gibt es bisher keine Informationen.

Ebenfalls offen ließ der Streamingriese, welche Geschichte in Staffel sechs erzählt wird. Daher ist momentan offen, welcher Roman von Lee Child diesmal für den Bildschirm adaptiert wird. Pro Staffel wird jeweils ein anderes Buch aus der Reihe adaptiert – welcher Titel diesmal als Vorlage dient, ist noch nicht bekannt. Dieses Konzept eröffnet für jede Fortsetzung einen neuen Fall, ohne die zentrale Figur aus dem Mittelpunkt zu rücken. Bei Staffel fünf sind die Pläne dagegen schon konkreter: Die neuen Folgen orientieren sich an Lee Childs Roman "Make Me". Welche Ereignisse Jack darin erwarten und welche Darsteller neben Alan zu sehen sein werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Wer die bisherigen Abenteuer des Ex-Militärpolizisten noch einmal sehen oder zum ersten Mal entdecken möchte, kann das bereits tun: Die ersten vier Staffeln von "Reacher" sind bei Prime Video verfügbar.

Alan verkörpert Jack Reacher seit der ersten Folge und ist damit die zentrale Konstante der Serie. Als Jack verkörpert der Schauspieler einen ehemaligen Militärpolizisten, der von Fall zu Fall in neue Situationen und ein anderes Umfeld gerät. Während Schauplätze, Geschichten und weitere Figuren wechseln können, bleibt Alan als Hauptdarsteller die feste Konstante der Buchadaption. Durch die frühe Verlängerung ist nun klar, dass er diese Rolle nicht nur in der derzeit produzierten fünften, sondern auch in der anschließenden sechsten Staffel übernehmen soll. Der Schauspieler kam am 28. November 1982 zur Welt und stand neben "Reacher" bereits für zahlreiche weitere Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Mit der Rolle des wortkargen Ermittlers gelang ihm jedoch der wohl größte Erfolg seiner bisherigen Karriere.

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Imago Alan Ritchson in "Reacher" Staffel 3 (2025) für Amazon Prime Video

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Imago Alan Ritchson in Reacher Staffel 3 (2025) für Amazon Prime Video

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Amazon Content Services LLC Sonya Cassidy (Susan Duffy) und Alan Ritchson (Jack Reacher) in "Reacher", Staffel 3