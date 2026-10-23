Chrissy Metz zeigt nach 29 Kilo weniger ihre neue Figur

Großer Auftritt für Chrissy Metz (46): Bei der Premiere ihres neuen Apple-TV-Dramas "Nocturne" zog die Schauspielerin am 20. Oktober 2026 auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Die Darstellerin präsentierte dort ihre deutlich veränderte Silhouette nach ihrer Gewichtsabnahme. Für den Anlass hatte sie sich für ein figurbetontes Samtkleid in Olivgrün mit Puffärmeln entschieden. Dazu kombinierte sie offene Schuhe mit metallischem Glanz – ein herbstlicher Look, der ihre neue Figur besonders betonte. Für die Gruppenfotos stellte sich die This Is Us-Bekanntheit neben ihre Co-Stars Liev Schreiber (59), Zazie Beetz (35) und Stephen Graham. Hinter dem neuen Auftritt steckt eine deutliche Gewichtsabnahme: Mithilfe eines GLP-1-Medikaments verlor Chrissy in den letzten Monaten 63 Pfund – umgerechnet also rund 29 Kilogramm, berichtet das Hello!-Magazin. Ihr Kleid saß an diesem Abend jedenfalls wie angegossen, und die Kameras hielten gern drauf.

Lange warten müssen Serienfans nicht: "Nocturne" startet am 23. Oktober 2026 bei Apple TV. Chrissy übernimmt darin die wiederkehrende Rolle der Ida, die vor allem in der zweiten Hälfte der Handlung an Bedeutung gewinnt. Im Zentrum der Geschichte steht Jonah, gespielt von Liev Schreiber. Der ehemalige Soldat arbeitet inzwischen als Mordermittler und zieht in eine Kleinstadt im Westen Pennsylvanias, um dort endlich etwas mehr Ruhe zu finden. Mit der Idylle ist es allerdings schnell vorbei: Der totgeglaubte Serienkiller Jurek Walter, verkörpert von Stephen Graham, bedroht plötzlich den Ort und Jonahs Familie. Auf der Suche nach Antworten schickt der Ermittler schließlich seine Ziehtochter in den Einsatz – die FBI-Agentin Saga Bauer, gespielt von Zazie Beetz, ermittelt undercover.

Über ihre Entscheidung für das GLP-1-Medikament hat Chrissy bereits offen gesprochen. Nach ihrem Broadway-Engagement in "& Juliet" erklärte sie, dass sie das Präparat zunächst nur zögerlich ausprobiert habe. Neben der Gewichtsabnahme habe es auch die ständig kreisenden und unerwünschten Gedanken ans Essen gedämpft. Zu den körperlichen Veränderungen sagte die Schauspielerin gegenüber Hello!: "Es hilft mir, beweglicher zu sein, weniger Gelenkschmerzen und Entzündungen zu haben, auf der Bühne herumzulaufen und einfach Dinge zu tun, die mit mehreren Pfunden und Zentimetern mehr viel schwieriger gewesen wären." Kritik an ihrer Entscheidung versucht die Schauspielerin entspannt zu nehmen. "Die Leute werden dich kritisieren, ganz gleich, was du tust, was du sagst, wie du dich kleidest oder wie du aussiehst – dünn, übergewichtig, mittelgroß, was auch immer", erklärte sie gegenüber Us Weekly. Zuvor hatte sich Chrissy wiederholt für eine authentische Darstellung von Plus-Size-Personen in Film und Fernsehen starkgemacht. Offen sprach sie dabei über Selbstakzeptanz und über Benachteiligungen im Beruf, in der Mode und beim Dating. Ihren persönlichen Wert, so betont sie, mache sie weder an ihrem Körper noch an ihrem Gewicht fest.

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Getty Images Chrissy Metz bei der New-York-Premiere von "Nocturne", 20. Oktober 2026

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Getty Images Anne Windsland, Rory Culkin, Zazie Beetz, Gary Carr, Poorna Jagannathan, Liev Schreiber und Chrissy Metz bei der Premiere von "Nocturne"

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Getty Images Chrissy Metz im Januar 2019 in Kalifornien