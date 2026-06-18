Vor Broadway-Debüt: Chrissy Metz kämpfte mit Ängsten

Chrissy Metz (45) hat einen großen Schritt in ihrer Karriere gewagt: Am 16. Juni feierte die Schauspielerin ihr Broadway-Debüt im Stephen Sondheim (96) Theatre in New York City. In dem Hit-Musical "& Juliet" übernimmt sie die Rolle der Angélique – und das zunächst nicht ohne Selbstzweifel. Gegenüber dem Magazin People sprach die This Is Us-Darstellerin jetzt offen darüber, wie sie vor ihrem Bühnendebüt mit Angst und dem sogenannten Hochstapler-Syndrom zu kämpfen hatte. "Meine Angst rührt wirklich daher, dass ich einen richtig guten Job machen will", erzählt Chrissy. Weiter erklärt sie: "Ich bekomme normalerweise Angst, wenn ich nicht hart genug gearbeitet habe, um mich vorbereitet zu fühlen."

Erst die intensiven Proben hätten ihr das nötige Selbstvertrauen gegeben. "Ich merke, dass ich einfach eine tolle Zeit habe, weil ich mich vorbereitet habe und weiß, was ich tue", sagt sie. Dabei lernte sie, ihre Gedanken umzulenken: "Was ich erkannt habe, ist: Ich bin vorbereitet, ich genieße mich, und das, was ich tue, ist mehr als genug." Die 45-Jährige wird in der Produktion, die noch bis zum 13. September läuft, zu erleben sein. Das Musical reimaginiert Shakespeares "Romeo und Julia" und fragt, was gewesen wäre, wenn Juliet sich nach Romeos Tod für das Leben entschieden hätte – unterlegt mit Pop-Hits, die der Songwriter Max Martin für Stars wie Britney Spears (44), Katy Perry (41), Kelly Clarkson (44), Demi Lovato (33) und die Backstreet Boys geschrieben hat.

Für Chrissy ist "& Juliet" mehr als nur ein Engagement – es ist die Verbindung zweier großer Leidenschaften. "Es ist ein wahrgewordener Traum. Ich kann die Welt des Schauspiels und der Musik und des Gesangs auf eine so schöne Art und Weise zusammenführen", schwärmt sie gegenüber People. Musik ist für die Schauspielerin seit Langem mehr als ein Hobby: 2019 sang sie den Oscar-nominierten Song "I'm Standing With You" von Diane Warren (69) aus dem Film "Breakthrough" und veröffentlichte anschließend ihr Debütalbum "Prayed for This Day" – ein Countryalbum, mit dem sie ihre musikalische Seite der Öffentlichkeit näherbrachte. Musik bezeichnete sie früher bereits als ihre "erste Liebe". Nun zeigt sie auf der Bühne auch ihre komödiantische Seite. "Ich hoffe, dass langjährige Fans mitnehmen, dass ich Comedy liebe", sagt sie mit einem Lachen und erklärt: "Ich hoffe, die denken: 'Oh, sie ist irgendwie lustig.'"

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Getty Images Chrissy Metz im Januar 2020

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Instagram / mandymooremm Chrissy Metz, Mandy Moore und Susan Kelechi Watson, "This Is Us"-Bekanntheiten

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Getty Images "This is us"-Stars: Mandy Moore und Chrissy Metz