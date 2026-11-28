War Chrissy Metz (46) das Abnehmen für This Is Us vertraglich vorgeschrieben? Als Kate Pearson gelang der Schauspielerin mit der Erfolgsserie der große Durchbruch. Da das Gewicht ihrer Figur über alle sechs Staffeln hinweg eine zentrale Rolle spielte, rückte damals auch Chrissys eigener Körper immer wieder in den Fokus. Nur wenige Wochen nach dem US-Serienstart sorgte sie in einem Interview mit TVLine für Aufsehen. Ihr Vertrag sehe vor, dass sie im Laufe der Handlung Gewicht verliere, erklärte sie damals. Das Arrangement bezeichnete sie als "Win-win"-Situation: Sie habe ohnehin abnehmen wollen und sehe die Rolle als zusätzlichen Ansporn. Wenig später stellte Chrissy ihre Aussagen im Gespräch mit Entertainment Tonight allerdings klar. Eine vertraglich festgelegte Pflicht zum Abnehmen habe es nie gegeben. Auch ein bestimmtes Zielgewicht für ihre Figur Kate sei zu keinem Zeitpunkt vereinbart worden. Ihren Job hätte sie demnach auch dann behalten, wenn sie nicht abgenommen hätte.

Auch 2017 stellte die mittlerweile 46-Jährige in einem Interview mit Marie Claire noch einmal klar, dass sie sich mit ihrer Unterschrift keineswegs zum Abnehmen verpflichtet hatte. Vielmehr sei ihr bewusst gewesen, dass sich ihre persönliche Entwicklung und die Geschichte ihrer Serienfigur möglicherweise in eine ähnliche Richtung bewegen könnten. Die Rolle der Kate ging Chrissy auch deshalb besonders nahe, weil sie sich bereits seit ihrer Kindheit mit ihrem Gewicht auseinandersetzt. Gegenüber People erzählte sie, schon als Kleinkind kräftiger gewesen zu sein. Im Alter von elf Jahren besuchte sie gemeinsam mit ihrer Mutter sogar ein Treffen von Weight Watchers. Gleichzeitig verband Chrissy Essen auch mit Geborgenheit und schönen Erinnerungen: Nach der Schule bereitete ihre Großmutter ihr häufig ein gegrilltes Käsesandwich zu. Es gab allerdings auch Zeiten, in denen die Schauspielerin möglichst wenig aß, um abzunehmen. Der starke Hunger holte sie später jedoch wieder ein.

Inzwischen hat die American Horror Story-Bekanntheit rund 45 Kilogramm abgenommen. Dabei wurde sie von einem GLP-1-Medikament unterstützt, das unter anderem den Appetit beeinflussen kann. Zusätzlich setzte Chrissy auf regelmäßige Bewegung und eine bewusste Ernährung. Die körperliche Veränderung macht sich für sie vor allem im Alltag bemerkbar. Bei der Premiere von "Nocturne" erzählte sie Entertainment Tonight, dass sie mittlerweile deutlich beweglicher sei. Dadurch könne sie inzwischen acht Bühnenshows pro Woche absolvieren. Die Zahl auf der Waage steht für sie allerdings nicht im Mittelpunkt. In Interviews betont sie immer wieder, dass ihre Gesundheit und das eigene Wohlbefinden für sie oberste Priorität haben. Ihr persönlicher Wert sollte ihrer Ansicht nach nicht vom äußeren Erscheinungsbild abhängen. Entscheidend sei für sie daher vor allem, wie sie sich fühlt – und nicht, was die Waage anzeigt.

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Imago Chrissy Metz besucht die Moves Power Gala des New York Moves Magazine im Virgin Hotel in New York

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Imago Chrissy Metz als Kate Pearson in der Serie "This Is Us"

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