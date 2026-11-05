Chrissy Metz verrät überraschenden Effekt von GLP-1

Chrissy Metz (46) hat rund 45 Kilogramm verloren – und spürt die Veränderung inzwischen deutlich im Alltag. Bei der Premiere von "Nocturne" erzählte die Schauspielerin Entertainment Tonight auf dem roten Teppich, wie viel beweglicher sie geworden sei. Mittlerweile bewältige sie sogar acht Bühnenshows in einer Woche. "Ich denke, ehrlich gesagt, bei acht Shows pro Woche auf einer Bühne herumlaufen zu können, war wirklich, wirklich erstaunlich", berichtete der This Is Us-Star. Unterstützung beim Abnehmen bekam Chrissy durch ein GLP-1-Medikament. Das ursprünglich zur Behandlung von Diabetes eingesetzte Präparat kann den Appetit beeinflussen. Begleitend setzte die Schauspielerin auf Bewegung und eine bewusste Ernährung.

Neben ihrer gestiegenen Beweglichkeit bemerkt Chrissy weitere Verbesserungen: Ihre Gelenkschmerzen und Entzündungen hätten nachgelassen. Auf der Bühne und im Alltag falle ihr deshalb vieles leichter als vor der Gewichtsabnahme. Über ihre gesundheitlichen Beschwerden spricht sie offen: "Ich bin in der Perimenopause, ich habe Knieprobleme, da ist einiges los", erklärte sie gegenüber dem Sender. Auch gedanklich habe die Behandlung etwas verändert. Die ständige Beschäftigung mit dem Essen nehme inzwischen weniger Raum ein. "Einfach die mentale Kapazität zu haben, über andere Dinge nachzudenken, statt vom ständigen Gedankenlärm rund ums Essen besessen zu sein, war super, super hilfreich. Es war großartig", schilderte Chrissy gegenüber Entertainment Tonight.

Warum sie sich für die medikamentöse Unterstützung entschied, hatte Chrissy zuvor bereits People erzählt. Adipositas komme in ihrer Familie vor, unter anderem sei ihr Vater betroffen. Sie selbst habe verschiedene Wege ausprobiert, darunter Diäten und Therapien, ohne den erhofften Erfolg zu erreichen. Ihre Entscheidung betrachtet die Schauspielerin deshalb als persönliche Angelegenheit, bei der auch ihre medizinische Vorgeschichte eine Rolle spielt. "Es spielt keine Rolle, denn wie ich immer sage, sie sind nicht Teil meines Lebens. Sie kennen meine ärztlichen Unterlagen nicht. Sie stecken nicht in den erblichen Problemen, die meine Familie hat. Mein Leben ist mein Leben, und ich muss tun, was das Beste für mich ist", stellte sie gegenüber People klar. Regelmäßiges Krafttraining gehört weiterhin zu ihrem Alltag. In einer Instagram-Story präsentierte Chrissy stolz ihren Bizeps und kommentierte: "Sie macht Fortschritte. Wir mögen Fortschritte. Das ist mein Fortschrittsbericht."

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Getty Images Chrissy Metz bei der New-York-Premiere von "Nocturne", 20. Oktober 2026

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Getty Images Chrissy Metz im Januar 2019 in Beverly Hills

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