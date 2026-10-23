Franziska van Almsick startet als Radiomoderatorin durch

Franziska van Almsick (48) startet beruflich noch einmal ganz neu durch: Die frühere Weltklasseschwimmerin wird Radiomoderatorin. Ab dem 1. November präsentiert sie bei Radio Regenbogen ihre eigene Sendung "Einfach Franzi". In ihrem Format, das immer sonntags von 9 bis 11 Uhr laufen soll, begrüßt die zweifache Mutter prominente Gäste und spricht mit ihnen über deren Leben, ihre Musik und ganz persönliche Themen. Zu den ersten Gesprächspartnern gehören Tennislegende Boris Becker (58) und Komiker Mario Barth (53). Die neue Aufgabe kommt für Franziska genau zum richtigen Zeitpunkt, wie sie gegenüber Bild verriet. "Meine Jungs werden größer und das Leben verändert sich irgendwie", sagte sie dem Blatt und ergänzte: "Man bekommt ein bisschen mehr Luft und hat mehr Freiraum. Ich werde in anderthalb Jahren 50. Es ist einfach Zeit, wieder ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr aus der Deckung zu kommen."

Neben Boris und Mario sind auch Moderator Johannes B Kerner (61) und Schauspieler Heiner Lauterbach (73) bereits als Gäste für "Einfach Franzi" angekündigt. Laute Interviews oder Gespräche, die auf Schlagzeilen abzielen, sind allerdings nicht Franziskas Ziel. Sie möchte vielmehr angenehme, interessante und möglichst unterhaltsame Interviews führen, denen die Hörer gerne folgen. Ein privates Detail konnte sie Boris schon entlocken, wie sie gegenüber Bild berichtete: "Boris Becker verrät mir beispielsweise, zu welchem Lied er mit seiner Frau Lilian den Hochzeitstanz tanzte." Damit sich die neue Aufgabe mit dem Familienalltag vereinbaren lässt, werden die Sendungen vorab aufgezeichnet – die Wochenenden mit ihren Liebsten sind ihr nach wie vor wichtig. Von beliebigen Fernsehformaten hält sie trotz ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit weiterhin Abstand. Ihrer neuen Aufgabe bei Radio Regenbogen blickt sie jedoch voller Vorfreude entgegen: "Ich freue mich wirklich auf diese Radiogeschichte, weil ich mich da persönlich ausleben und journalistische Fragen stellen kann."

Das Interesse am Journalismus begleitet Franziska schon lange. Sie verfasste bereits Kolumnen und Kinderbücher, moderierte das Format "Franzi trifft ..." und absolvierte ein Praktikum bei Johannes B Kerner. Nach dem Ende ihrer Sportkarriere, in der sie großen Druck verspürte, konnte sie sich zunächst auch eine Laufbahn als Ärztin vorstellen. Doch es gab noch einen weiteren Berufswunsch, wie sie im Interview mit der Zeitung erzählte: "Ich wäre auch gern Journalistin geworden. Ich war schon immer neugierig." Mit ihrem neuen Arbeitgeber verbindet sie zudem eine persönliche Erinnerung: Beim Radio Regenbogen Award lernte sie 2005 ihren heutigen Partner kennen, den Unternehmer Jürgen B. Harder. Die Familie lebt seit vielen Jahren in Heidelberg und hört den Sender auch privat. Deshalb bezeichnet die ehemalige Schwimmerin ihn als ihren "Haus- und Hofsender". Ab dem 1. November ist sie selbst wöchentlich dort zu hören.

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Getty Images Franziska van Almsick, Welt- und Europameisterin im Schwimmen

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Getty Images Franziska van Almsick im Februar 2024

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Imago Franziska van Almsick und ihr Partner Jürgen Harder