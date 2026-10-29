Franziska van Almsick verrät ihre absoluten Red Flags

Franziska van Almsick (48) hat verraten, welche Verhaltensweisen sie überhaupt nicht ausstehen kann. Bei einem Red-Flag-Spiel auf dem Instagram-Kanal von Radio Regenbogen sprach die ehemalige Profischwimmerin über verschiedene Alltagsmacken, die für sie echte No-Gos sind. Besonders deutlich wurde sie bei Menschen, die nach der Landung eines Flugzeugs applaudieren. "Man freut sich innerlich total, aber niemals klatschen", stellte sie klar. Auch wer bei einer Serie mit mehreren Folgen zuerst das Ende anschaut, sammelt bei ihr Minuspunkte. Ihr Kommentar dazu: "Das macht man nicht." Ebenso wenig kann sie Menschen leiden, die sich fünf Wecker stellen und trotzdem nicht aufstehen: "Das kann ich überhaupt nicht leiden." An oberster Stelle steht für Franziska jedoch ein anderer Punkt. Unpünktlichkeit bezeichnete sie als ihre "absolute Red Flag" und erklärte: "Ich bin ein Pünktlichkeitsfanatiker."

Doch nicht jedes Verhalten, das ihr präsentiert wurde, stufte die Sportlerin als negativ ein. Unzählige ungelesene Nachrichten auf dem Handy sind für sie beispielsweise eine klare Green Flag und somit alles andere als ein Ausschlusskriterium. Ihre augenzwinkernde Erklärung im Instagram-Video: "Das zeugt davon, dass er ein Chaot ist und ein Loch im Kopf hat, aber das liebe ich, weil so ähnlich bin ich auch." Auch wer Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit anhört, sammelt bei ihr Pluspunkte. Schließlich lasse sich dadurch jede Menge Zeit sparen. Bei der Frage nach Menschen, die mit ihrem Haustier sprechen, als wäre es ein Mensch, war sich Franziska allerdings zunächst unsicher. Erst entfuhr ihr ein spontanes "Das geht gar nicht", dann fiel ihr ein, dass sie sich ihrem eigenen Hund gegenüber manchmal genauso verhält. Kurzerhand hielt sie am Ende sowohl die rote als auch die grüne Flagge hoch.

Das Spiel offenbarte damit auch einige persönliche Seiten der zweifachen Mutter. Während sie bei Terminen keinerlei Verspätung duldet und nach eigener Aussage sogar vor dem Wecker aufsteht, beschreibt sie sich in anderen Bereichen selbst als chaotisch. Für die Schwimmerin steht unterdessen ein neues Projekt an: Ab dem 1. November 2026 ist sie mit ihrer eigenen Sendung "Einfach Franzi" bei Radio Regenbogen zu hören. Immer sonntags von neun bis elf Uhr möchte sie dort prominente Gäste begrüßen und mit ihnen über ihr Leben, ihre Musik und persönliche Themen sprechen.

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Getty Images Franziska van Almsick, Welt- und Europameisterin im Schwimmen

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Getty Images Franziska van Almsick im Februar 2024

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Thomas Lohnes / Freier Fotograf / Getty Images Franziska van Almsick beim Radio Regenbogen Award 2017