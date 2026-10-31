Tochter Zoë stellt Boris Beckers Leben auf den Kopf

Boris Beckers jüngste Tochter Zoë Vittoria hat den Alltag der Tennislegende ordentlich auf den Kopf gestellt. Seit der Geburt seines fünften Kindes im November 2025 sieht der Alltag der Tennislegende völlig anders aus. Darüber spricht er jetzt in der ersten Ausgabe von Franziska van Almsicks (48) Radiosendung "Einfach Franzi", die am 1. November ab 9 Uhr bei Radio Regenbogen läuft. Dort gibt er Einblicke in das Familienleben mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und der Kleinen, die bald ihren ersten Geburtstag feiert. Bei der Betreuung würden sich die beiden abwechseln. Vor allem an den Wochenenden verbringe er gerne Zeit mit seiner Tochter. Sonntags stehe außerdem ein ausgiebiges Mittagessen mit der ganzen Familie auf dem Programm. Wie viel ihm das Vatersein bedeutet, zeigt sich in einer "Entweder-oder"-Runde. Er soll sich zwischen seinem ersten Wimbledonsieg und dem Moment entscheiden, in dem er zum ersten Mal Vater wurde. Lange überlegen muss er nicht: "Dann schon zum ersten Mal Papa werden."

Auch das Ende seiner Profikarriere richtete Boris Becker (58) einst an einem wichtigen Moment im Leben seines ältesten Sohnes Noah Becker (32) aus. Dessen Einschulung in München gab für ihn den entscheidenden Ausschlag, den Tennisschläger endgültig aus der Hand zu legen: "Dass mein ältester Sohn dann mit sechs Jahren in München eingeschult wurde, war auch der Grund, warum ich definitiv aufgehört habe", erzählt er im Gespräch mit Franziska. Für die Öffentlichkeit sei sein Rückzug damals überraschend gekommen. In seinem engsten Umfeld habe man den Plan dagegen längst gekannt: "Sobald Noah eingeschult wird, hört der Becker auf zu spielen." Bereits in jungen Jahren habe Boris gespürt, dass ihm der Sport allein nicht reicht. Als Siege für ihn zur Routine wurden, habe er sich mit etwa 19 Jahren gefragt: "Ist das jetzt für die nächsten zehn Jahre mein Leben oder kommt da noch etwas anderes?" Kurz darauf sei ihm klar gewesen: "Ich muss noch etwas anderes haben außer Tennis, weil ich sonst eingehe." Seine damalige Ehefrau Barbara Becker (59) habe ihm neben dem Leistungssport ein Zuhause und wichtigen Rückhalt gegeben.

Mit Lilian de Carvalho Monteiro ist Boris seit September 2024 verheiratet. Zoë ist das erste gemeinsame Kind der beiden. Die privaten Einblicke des früheren Tennisprofis bilden zugleich den Auftakt für Franziska van Almsicks neue berufliche Aufgabe. Die ehemalige Weltklasseschwimmerin moderiert ab dem 1. November jeden Sonntag von 9 bis 11 Uhr ihre eigene Sendung "Einfach Franzi" bei Radio Regenbogen. Zu ihren ersten Gesprächspartnern gehört neben Boris auch Komiker Mario Barth. Dass sie sich nun wieder stärker ihrer Karriere widmen kann, hat mit ihrer eigenen Familie zu tun: Weil ihre beiden Söhne inzwischen größer werden, bleibt der Sportlerin mehr Raum für neue Projekte.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Frau Lilian, 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian und Zoë, April 2026

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Getty Images Hadnet Tesfai, Nawal El Moutawakel, Boris, Elias und Barbara Becker im Februar 2020 in Berlin