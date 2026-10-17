Dieses Team stößt zu "#CoupleChallenge – Halloween" dazu

In der dritten Folge von #CoupleChallenge – Halloween auf RTL+ wartet auf die Kandidaten eine gruselige Überraschung. Plötzlich betreten zwei mysteriöse Gestalten in langen, dunklen Kutten das Camp. Ihre Gesichter sind vollständig verhüllt, sodass die übrigen Teilnehmer zunächst rätseln, wer sich hinter den unheimlichen Neuankömmlingen verbirgt. Doch wenig später fällt die Verkleidung und das Geheimnis wird gelüftet: Es handelt sich um Brian und seinen Vater Rolf, der auch Rollo genannt wird. Für Jenny Graßl ist zumindest einer der beiden kein Unbekannter. Sie erkennt Brian sofort, schließlich standen die beiden bereits bei Are You The One – Reality Stars in Love gemeinsam vor der Kamera. Mit dem Vater-Sohn-Duo bekommt die Halloween-Ausgabe der Realityshow damit ein weiteres Team.

Bei den übrigen Kandidaten sorgt der überraschende Einzug für gemischte Reaktionen. Während Jenny sich sichtlich über das Wiedersehen mit Brian freut, hält sich die Begeisterung bei einigen ihrer Mitstreiter in Grenzen. Sam Dylan (35) zeigt sich zunächst vor allem neugierig und möchte von den anderen wissen, woher sie die beiden Neuankömmlinge kennen. Valencia Stöhr und Giuliana Farfalla (30) hingegen reagieren eher verhalten auf die zusätzliche Konkurrenz. Große Freude über den Zuwachs kommt bei dem Duo jedenfalls nicht auf. Schließlich bedeutet der Einzug von Brian und Rollo auch, dass ein weiteres Team um den Sieg mitkämpft. Wie sich das Vater-Sohn-Gespann in die bestehende Gruppe einfügen wird, bleibt abzuwarten.

Mit Brian und Rollo wächst das Teilnehmerfeld von "#CoupleChallenge – Halloween" auf insgesamt sieben Zweierteams an. Für die Realitystars geht es dabei um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Neben Jenny und ihrer Zwillingsschwester Vanessa Graßl kämpfen auch Giuliana und Valencia um den Sieg. Außerdem stellen sich Sam und Rafi Rachek (36) sowie Umut Tekin (29) und Lena Maria Goldstein den Herausforderungen im Camp. Mit Patricia Blanco (54) und Jasmin Herren (47) sowie den beiden Are You The One?-Bekanntheiten Jerry und Chris sind weitere prominente Duos vertreten. Die Halloween-Sonderausgabe ist seit dem 9. Oktober 2026 auf RTL+ zu sehen. Dabei treffen nicht nur zahlreiche bekannte Realitygesichter aufeinander – einige der Kandidaten bringen auch bereits eine gemeinsame TV-Vergangenheit mit.

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Brian

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RTLZWEI Giuliana Farfalla und Valencia Stöhr bei "#CoupleChallenge" Halloween Edition