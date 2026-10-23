Renée Zellweger und Ant Anstead planen angeblich Hochzeit

Läuten bei Renée Zellweger (57) und Ant Anstead (47) bald die Hochzeitsglocken? Wie ein anonymer Insider gegenüber RadarOnline behauptet, soll das Paar nach rund fünfeinhalb Jahren Beziehung nicht mehr nur allgemein über eine gemeinsame Zukunft sprechen, sondern ganz konkret die Trauung planen. "Sie scheinen es sehr ernst damit zu meinen, den nächsten Schritt zu gehen", erklärte die Quelle dem Portal. Demnach beziehen Renée und Ant sogar schon Freunde und Angehörige in die Planungen ein: "Sie haben angefangen, mögliche Termine mit anderen Leuten abzustimmen." Auch die Frage nach der passenden Location soll längst auf dem Tisch liegen: "Sie sprechen über verschiedene Orte", verriet die Quelle weiter. Angeblich hält die Darstellerin sogar schon Ausschau nach einem Brautkleid für den großen Tag. Eine offizielle Bestätigung gibt es für all diese vermeintlich konkreten Hochzeitsvorbereitungen bislang allerdings nicht. Weder Renée noch Ant haben sich selbst zu den Behauptungen geäußert.

Dem Insider zufolge sind Renée und Ant so verliebt wie am ersten Tag. "Es ist offensichtlich, wie verliebt sie sind und wie aufrichtig sie es beide meinen", erklärte er gegenüber dem Portal. Prominente Weggefährten sollen das Paar in seinen Plänen bestärken: Ihr Bridget Jones-Kollege Hugh Grant (66) habe den beiden angeblich schon länger zu einer Hochzeit geraten. Ihr "Jerry Maguire"-Partner Tom Cruise (64) hingegen habe kaum noch damit gerechnet, dass die beiden diesen Schritt tatsächlich gehen. Kennengelernt hatten sich Renée und Ant 2021 am Set der Sendung "Celebrity IOU: Joyride". Kurz darauf wurden sie ein Paar, im April 2026 feierten sie ihren fünften Jahrestag. Ob es wirklich zu einer Trauung kommt, bleibt dennoch offen. Sämtliche Details zu Terminen, möglichen Veranstaltungsorten und der vermeintlichen Kleidersuche stammen ausschließlich von einer anonymen Quelle und wurden von dem Paar nicht bestätigt.

Dass die Gerüchteküche brodelt, ist nicht neu. Noch vor rund elf Wochen hatte Ant entsprechende Spekulationen im Gespräch mit The Telegraph jedoch heruntergespielt. Zwar glaube er weiterhin an die Ehe, doch er und Renée seien auch ohne Trauschein glücklich, sagte er damals. Eine offizielle Bezeichnung für ihre Beziehung brauche es seiner Meinung nach nicht. Dennoch nennt der Moderator seine Partnerin liebevoll seine "Gattin". Sollten sich die aktuellen Behauptungen bewahrheiten, wäre es für beide nicht der erste Gang vor den Traualtar. Renée war zuvor mit dem Musiker Kenny Chesney (58) verheiratet. Ant führte bereits Ehen mit Louise Herbert und Realitystar Christina Haack (43). Der 47-Jährige ist außerdem Vater von drei Kindern. Dass der Moderator die Ehe grundsätzlich nicht ausschließt, hatte er in dem Gespräch zwar deutlich gemacht. Einen Antrag, eine Verlobung oder bereits laufende Vorbereitungen bestätigte er damals jedoch nicht. Auch Renée fühlt sich offenbar wohl damit, ihre Beziehung ohne Trauschein zu genießen.

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

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Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead mit Renée Zellweger und seinem Sohn Hudson