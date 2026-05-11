Ant Ansteads Sohn Hudson überrascht Renée zum Muttertag

Zum Muttertag hat Ant Anstead (47) seinen Fans am Wochenende einen besonders süßen Einblick in seinen Familienalltag gegeben. Der 47-jährige Moderator teilte auf Instagram zwei Fotos seines sechsjährigen Sohnes Hudson – der aus seiner Beziehung mit Exfrau Christina Haack entstand. Auf einem der Bilder hält der kleine Hudson strahlend einen bunten Blumenstrauß in den Händen, auf dem anderen ist er zu sehen, wie er eifrig an einer Grußkarte schreibt. Der Adressat: "Nay Nay" – ein liebevoller Spitzname für Ants Freundin, die Schauspielerin Renée Zellweger (57).

In der Bildunterschrift richtete Ant liebe Worte an alle Mamas. "Alles Liebe zum Muttertag an alle Mamas und Bonus-Mamas da draußen, die großartige kleine Menschen formen, lehren, pflegen, heilen und großziehen!", schrieb er auf Instagram. Über Hudson fügte er an: "Er ist ein glücklicher kleiner Junge! Und ich auch ...!" Außerdem erzählte der Brite: "Er war heute Morgen so aufgeregt, seine Karten und Blumen auszusuchen! Er ist ein gesegneter Junge." Der kleine Schreiberling widmete seine Karte sichtbar an "Nay Nay", den liebevollen Spitznamen für Renée. Auch Christina (42) kommentierte den Beitrag und lobte ihren Sohn mit einem kurzen "Süßester Junge!!!". Ant und Renée sind seit 2021 ein Paar, nachdem sie sich bei der Show "Celebrity IOU: Joyride" kennengelernt hatten.

Dass Renée fester Teil von Ants Familienalltag ist, zeigte sich schon früher. Der Moderator stellte die Oscarpreisträgerin seinem Sohn vor, verbrachte mit ihr Feiertage und berichtete dem Magazin People über ein Treffen mit seiner Tochter Amelie und seinem Sohn Archie: Es sei "großartig" gelaufen, alle hätten sich "bestens verstanden". Über Renée sagte er dort: "Renée ist so nahbar und so gut mit Menschen." Die Schauspielerin selbst erwähnte Hudson in einem Interview mit British Vogue selten offen und erklärte auf die Frage nach ihrem Lebensmittelpunkt: Sie lebe in Südkalifornien, "weil dort mein Liebster wohnt und sein kleiner Junge". Erst vor Kurzem feierten Ant und Renée fünf gemeinsame Jahre – er gratulierte seiner Partnerin öffentlich und schwärmte dabei von ihrer besonderen Art.

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

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Instagram / ant_anstead Ant Ansteads Sohn Hudson schreibt eine Muttertagskarte für Renée Zellweger

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Christina Haack mit Sohn Hudson, September 2025