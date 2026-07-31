Renée Zellweger lässt Hochzeit mit Ant Anstead noch offen

Nach fünf Jahren Beziehung fragen sich viele Fans: Werden Renée Zellweger (57) und Ant Anstead (47) bald heiraten? Der britische TV-Moderator hat jetzt in einem Interview mit The Telegraph eine klare Antwort gegeben. Zwar nennt er die Schauspielerin liebevoll seine "Missus", doch konkrete Hochzeitspläne gibt es derzeit nicht. "Ich glaube immer noch an die Ehe, aber im Moment sind wir wirklich glücklich. Wir brauchen den Druck eines Labels nicht", erklärte der 47-Jährige. Beide fühlen sich offenbar wohl damit, ihre Beziehung ohne Trauschein zu genießen.

Ant nutzte das Interview auch für einen seltenen Blick hinter die Kulissen ihrer Beziehung – und schwärmte dabei ausgiebig von Renée. Die beiden hatten sich 2021 beim Dreh seiner Sendung "Celebrity IOU: Joyride" kennengelernt, wo sie gemeinsam Oldtimer restaurierten. Was ihn sofort beeindruckte: Die Schauspielerin ist ein echtes Autogirl. "Sie hat mit einem Winkelschleifer Metall geschnitten, geschweißt, an Schrauben gedreht", erzählte er begeistert. Außerdem sei sie "ein sehr echter Mensch" und "die bodenständigste und bescheidenste Person". Heute leben die beiden ein ruhiges Leben in Laguna Beach in Südkalifornien, wo sie nach eigenen Angaben kaum von Fans behelligt werden.

Für Ant ist es nach zwei gescheiterten Ehen die erste ernsthafte Partnerschaft ohne offizielles Eheversprechen – und auch nach fünf Jahren Gemeinsamkeit kommt er aus dem Schwärmen nicht heraus. Zuvor war er von 2005 bis 2017 mit Louise Herbert verheiratet, mit der er zwei Kinder bekam. Danach heiratete er 2018 das Realitysternchen Christina Haack (43), mit der er einen gemeinsamen Sohn namens Hudson hat. Die Scheidung wurde 2021 finalisiert. Auch Renée blickt auf eine kurze Ehe zurück: Sie heiratete 2005 den Countrysänger Kenny Chesney (58) auf den US-Jungferninseln, ließ die Ehe aber nur vier Monate später annullieren. Vergangenes Jahr sorgte sie kurzzeitig für Spekulationen, als sie bei einem Filmpromo-Termin ihren Ringfinger bandagiert hatte – doch sowohl sie als auch Ant schwiegen dazu, und das Thema legte sich von selbst.

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Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

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Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

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Getty Images Renée Zellweger bei der "Bridget Jones: Mad About The Boy"-Weltpremiere