Renée Zellweger entkommt der 10-Millionen-Dollar-Klage

Renée Zellweger (57) kann in dem Rechtsstreit um einen mutmaßlichen Unfall in einem Ferienhaus nun endgültig aufatmen. Hausgast Tracey Belland hatte die Oscarpreisträgerin und deren Partner Ant Anstead (47) nach dem Vorfall aus dem Jahr 2024 auf Schadensersatz in Höhe von zehn Millionen US-Dollar [ca. 8,8 Millionen Euro] verklagt. Aus den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, geht jetzt jedoch hervor, dass Tracey die Schauspielerin als Beklagte aus dem Verfahren gestrichen hat. Die Klage gegen Renée wurde dabei "with prejudice", also mit endgültiger Wirkung, abgewiesen. Damit kann Tracey die Forderungen in diesem Fall nicht erneut gegen die Bridget Jones-Darstellerin geltend machen. Für Ant ist die juristische Auseinandersetzung hingegen noch längst nicht vorbei. Das Verfahren gegen den TV-Star läuft weiterhin, sodass er sich nach wie vor gegen die hohen Schadensersatzforderungen zur Wehr setzen muss.

Der angebliche Unfall soll sich in einem von Ant gemieteten Haus in Laguna Beach ereignet haben. Nach Traceys Beschreibung befand sich auf dem Boden ein Loch, das nur von einem dünnen Teppich verdeckt gewesen sei. Als sie auf diese Stelle getreten sei, habe sie das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Dabei habe sie sich eine Knieverletzung zugezogen. Wegen der behaupteten Folgen des Sturzes zog der Hausgast schließlich vor Gericht. Ant weist die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen aber vollständig zurück. Er bestreitet, rechtlich für Traceys Verletzung und die daraus entstandenen Schäden verantwortlich zu sein. Ob der Moderator am Ende tatsächlich für den Vorfall haftbar gemacht werden kann, ist damit weiterhin Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Dass Renée überhaupt in der Klage auftauchte, sorgte von Anfang an für Fragezeichen. Mit dem betroffenen Mietobjekt soll die Schauspielerin nämlich gar nichts zu tun gehabt haben. Laut TMZ stand sie weder im Mietvertrag noch wohnte sie in dem Haus in Laguna Beach. Stattdessen besaß sie eine eigene Unterkunft ganz in der Nähe. Genau diese Umstände dürften mit dazu beigetragen haben, dass ihr Name nun aus der Klage verschwunden ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger, Schauspielerin