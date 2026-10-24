Clayton Echards Ex wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt

Im Fall um eine erfundene Schwangerschaft ist das Urteil gefallen: Laura Owens muss für 30 Tage ins Gefängnis und steht anschließend sieben Jahre lang unter überwachter Bewährung. Das entschied der Maricopa County Superior Court in Arizona am Freitag, wie The Hollywood Reporter berichtet. Laura hatte im August vier Straftaten eingeräumt. Dabei handelte es sich um zwei Fälle betrügerischer Machenschaften sowie jeweils einen Fall von Meineid und Identitätsdiebstahl. Im Gegenzug für ihr Schuldbekenntnis wurden zehn weitere Vorwürfe gegen sie fallengelassen. Mit dem nun verkündeten Strafmaß ist der Fall für die Verurteilte allerdings noch nicht endgültig ausgestanden: Sollte Laura gegen die Auflagen ihrer Bewährung verstoßen, droht ihr laut The Hollywood Reporter eine Haftstrafe von mehr als 15 Jahren. Im Zentrum des Verfahrens stand Lauras Behauptung, sie erwarte nach einer sexuellen Begegnung Zwillinge von dem früheren The Bachelor-Protagonisten Clayton Echard (33).

Bei der Anhörung meldete sich Clayton selbst zu Wort und bat Richter Jeffrey Rueter ausdrücklich darum, eine Haftstrafe zu verhängen. "Ich halte eine Inhaftierung für absolut notwendig, weil ich ebenso wie die anderen Opfer weiß, dass Laura nicht aufhören wird, bis sie aus ihrem Umfeld entfernt wird", erklärte er. Laura entschuldigte sich hingegen vor Gericht bei den Betroffenen. "Ich habe mich in vier Fällen schuldig bekannt, und es tut mir zutiefst, zutiefst leid, dass ich ihnen Schmerz, Leid und Kosten verursacht habe", sagte sie in einem von FOX 10 Phoenix verbreiteten Statement. Clayton zweifelte die Reue von Laura jedoch an. "Ihre Tränen entspringen keinem Mitgefühl, das tun sie nicht. Es tut ihr nicht leid. Es tut ihr nur leid, dass sie erwischt wurde", zitiert ihn The Hollywood Reporter. Damit machte der ehemalige Footballspieler deutlich, wie schwer ihn die jahrelange Auseinandersetzung belastet hat.

Begonnen hatte der Fall im Mai 2023. Laura erklärte damals, nach einer sexuellen Begegnung mit Clayton schwanger zu sein und Zwillinge von ihm zu erwarten. Mit einer Vaterschaftsklage wollte sie Unterhaltszahlungen durchsetzen. Der frühere NFL-Sportler bestritt von Beginn an, Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt zu haben oder der Vater der Kinder zu sein. Später teilte Laura mit, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Die Ermittlungen brachten schließlich ans Licht, dass sie ein Ultraschallbild manipuliert, medizinische Unterlagen verändert und ein Video einer Schwangerschaft gefälscht hatte. Außerdem soll sie während der Verfahren mehrfach unter Eid gelogen haben. Rund drei Jahre wehrte sich Clayton, der 2022 die 26. Staffel von "The Bachelor" als Rosenkavalier bestritt, juristisch gegen die falschen Vaterschaftsvorwürfe.

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Getty Images Clayton Echard beim Netflix Summer Break am Santa Monica Pier

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Getty Images Clayton Echard beim iHeartRadio 102.7 KIIS FM Jingle Ball 2021 in Los Angeles

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Getty Images Clayton Echard, US-Bachelor, 2021

Wie findet ihr das Urteil gegen Laura nach den erfundenen Schwangerschaftsvorwürfen? Angemessen – nach all den Manipulationen und Lügen musste es Konsequenzen geben. Zu hart – die lange Bewährung ist zusätzlich zur Haft schon eine deutliche Strafe. Ergebnis anzeigen