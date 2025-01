US-Bachelor Clayton Echard deutet eine neue Beziehung an

Clayton Echard (31), bekannt aus den Realityshows The Bachelorette und The Bachelor, hat angedeutet, dass es möglicherweise eine neue Frau in seinem Leben gibt. Während seines Gesprächs im "Ben and Ashley | Almost Famous Podcast" lässt er die Gerüchteküche brodeln, als er auf die Frage nach seiner aktuellen Beziehung antwortet: "Es könnte sein, dass ich mit jemandem rede, in einer Beziehung bin – oder auch nicht. Die Leute werden Antworten bekommen." Mit dieser rätselhaften Aussage heizt er Spekulationen über seinen Beziehungsstatus an.

Clayton spricht auch über die Frauen, die während seiner Zeit bei "The Bachelor" eine besondere Rolle gespielt haben. Mit Susie Evans, mit der er nach der Show eine Beziehung führte, sei mittlerweile jeder Kontakt abgebrochen. Die beiden trennten sich im September 2022 offiziell. "Wir haben uns gegenseitig durch eine schwere Zeit geholfen und sind persönlich daran gewachsen", erläutert Clayton, stellt jedoch klar, dass es nie eine dauerhafte Zukunft für sie gegeben habe. Mit Rachel Recchia (28), mit der er im vergangenen Jahr ein gemeinsames TikTok-Video veröffentlichte, hat Clayton nach eigener Aussage ebenfalls keinen Kontakt mehr.

Clayton erlangte Bekanntheit, als er zunächst als Kandidat in Michelle Youngs (31) Staffel von "The Bachelorette" teilnahm und anschließend selbst zum Bachelor ernannt wurde. Neben seiner Suche nach der großen Liebe widmet sich der einstige Footballspieler gezielt Themen wie persönlichem Wachstum und mentaler Gesundheit. Bleibt abzuwarten, ob er bald eine neue Liebe an seiner Seite bestätigt.

Instagram / claytonechard US-Bachelor Clayton Echard und Susie Evans

Instagram / michelleyoung Michelle Young, ehemalige US-Bachelorette

