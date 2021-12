Ladys aufgepasst – dieser Hottie will seine Traumfrau finden! Wie auch in Deutschland sucht in den USA Jahr für Jahr ein Singlemann als Bachelor nach der großen Liebe. Im vergangenen Jahr übernahm diesen Part Matt James (29) – mit Erfolg: Der ehemalige Unternehmer ist nach wie vor mit Rachael Kirkconnell zusammen. Jetzt ist endlich klar, wer seine Nachfolge antreten wird: Ex-Bachelorette-Kandidat Clayton Echard (28) ist der neue US-Bachelor.

Das bestätigte der Sportler jetzt auf seinem Instagram-Profil. Zu einem Foto, das ihn grinsend in einer Schar Hundewelpen zeigt, schrieb der Blondschopf: "Hey, ich bin's, Clayton – der Bachelor!" Seine Fans waren von dieser Ankündigung mehr als begeistert und freuten sich für den Footballspieler: "Juhu, du verdienst es so!", schrieb ein User in den Kommentaren.

Für Clayton ist es ein schnelles Comeback im TV: Der US-Amerikaner war erst vergangene Woche bei "The Bachelorette" ausgeschieden, wo er vergebens um das Herz von Michelle Young (28) gekämpft hatte. Als Rosenkavalier will er jetzt ankommen: "Ich bin nur ein Typ aus Missouri, der die Liebe finden will. Und ich glaube, dass meine zukünftige Frau hier ist", erklärte in einem ersten ABC-Trailer.

Anzeige

Instagram / claytonechard Clayton Echard im Juli 2021

Anzeige

Instagram / claytonechard Clayton Echard im Mai 2020

Anzeige

Instagram / claytonechard Clayton Echard im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de