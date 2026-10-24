Diese zwei "Löwen" sollen bei "Schlag den Star" antreten

Zwei bekannte Gesichter aus Die Höhle der Löwen sollen sich demnächst nicht am Verhandlungstisch, sondern im Spielestudio messen: Ralf Dümmel (59) und Frank Thelen (51) sollen am 14. November 2026 bei Schlag den Star auf ProSieben gegeneinander antreten. Das berichtet Bild exklusiv. Statt über Geschäftsideen, Firmenanteile und Deals zu diskutieren, sollen die beiden Unternehmer diesmal in verschiedenen Disziplinen um Punkte und den Showsieg kämpfen. Und die beiden Unternehmer sollen sich der Herausforderung nicht allein stellen: Ralf soll dem Bericht zufolge gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Moderatorin Anna Heesch (55), antreten. Frank bildet demnach ein Team mit seiner Ehefrau Nathalie. Statt Pitch-Gesprächen und Verhandlungen stehen für die Löwen also Teamgeist und Nervenstärke auf dem Programm – unter den Augen des Millionenpublikums.

Dass die beiden Männer vor allem als Löwen der VOX-Gründershow bekannt sind, ist offenbar kein Hindernis für einen Auftritt beim Konkurrenzsender. Laut Bild ist keiner der Investoren aus "Die Höhle der Löwen" vertraglich exklusiv an VOX gebunden. Einem Gastspiel bei ProSieben steht also nichts im Weg. Der Sender selbst wollte die Paarung bislang nicht offiziell bestätigen. Auf Nachfrage des Blatts hieß es lediglich: "Wer in der nächsten 'Schlag den Star'-Ausgabe gegeneinander antritt, erfahren unsere Zuschauer in der Show." In der Gründershow sind die beiden Unternehmer unterschiedlich lange dabei. Ralf gehört seit 2016 zum Investorenkreis. Frank war bereits in der allerersten Staffel 2014 Teil der Runde, verabschiedete sich 2020 und kehrte nach einem Gastauftritt 2024 im vergangenen Jahr dauerhaft zurück.

Ralf und Anna sind bereits seit 2013 ein Paar und leben gemeinsam in Hamburg. Fernseherfahrung bringt die Moderatorin dabei selbst reichlich mit: Sie arbeitete unter anderem für Hamburg 1 und Channel 21, aktuell steht sie für den Shoppingsender HSE vor der Kamera. Franks Ehefrau Nathalie ist beruflich hingegen in einem ganz anderen Feld unterwegs – sie arbeitet als Kieferorthopädin. Gemeinsam vor Publikum saßen die beiden trotzdem schon einmal: In der Talkshow "3nach9" traten sie zusammen auf. Wer in der Beziehung die Richtung vorgibt, verriet der Unternehmer 2023 gegenüber Bild ganz offen: "Nathalie hat die Hosen an – und das ist gut so. Im Privaten bin ich kein guter CEO."

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Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast im Jahr 2017

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Getty Images Anna Heesch und Ralf Dümmel bei der "Ghost - The Musical"-Premiere

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Getty Images Frank Thelen und seine Frau Nathalie bei der Goldenen Kamera 2019