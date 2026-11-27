Serkan Yavuz (33) hat schon einige TV-Formate mitgemacht, doch nicht alle hat er in guter Erinnerung. In einer Fragerunde in seiner Instagram-Story wollte ein Fan von ihm wissen, welches Format für ihn bislang das beste und welches das schlechteste gewesen sei. Bei seiner Antwort machte Serkan deutlich, dass er vor allem mit Das Sommerhaus der Stars keine guten Erinnerungen verbindet. "Das schlechteste Format würd ich sagen, Sommerhaus, da war so ne scheißschlechte Energie und mit Spaß hatte das alles nichts zu tun. Brauch ich kein zweites Mal", erklärte der zweifache Vater. Während andere Produktionen für ihn offenbar mit unterhaltsamen Erlebnissen verbunden waren, habe im Sommerhaus die negative Stimmung überwogen. Ein Comeback im Sommerhaus können sich die Fans nach dieser Ansage also wohl abschminken.

Ganz anders fällt sein Urteil über andere Shows aus, an denen er teilgenommen hat. Zu seinen liebsten TV-Erlebnissen zählt Serkan nämlich Kampf der Realitystars und The Power 2. "Das beste Format war KDRS und The Power 2, die haben schon sehr viel Spaß gemacht", erklärte er seinen Followern. Ein konkretes Traumformat, an dem er unbedingt einmal teilnehmen möchte, hat der Realitystar nach eigenen Angaben allerdings nicht. Stattdessen will er abwarten, welche Angebote in Zukunft auf ihn zukommen. Ganz ohne Wunsch ist der Realitystar dennoch nicht. Besonders eine bekannte Primetime-Show würde ihn reizen: "Wobei ich sage, so Schlag den Star wäre n kleiner Wunsch, oder mal gegen Joko und Klaas irgendwie antreten."

Neben seiner TV-Bilanz gab Serkan in derselben Instagram-Fragerunde auch einen persönlicheren Einblick. Ein Follower wollte wissen, welche Charaktereigenschaft er an sich selbst am meisten schätzt. Der Realitystar musste bei seiner Antwort offenbar nicht lange überlegen und hob besonders seinen entspannten Umgang mit sich selbst hervor: "Ich würd sagen, dass ich mich selbst nicht zu ernst nehme und alles mit nem Augenzwinkern sehe oder angehe. Also kurz: Gut über mich selber lachen kann." Damit beließ es Serkan jedoch nicht. Im Anschluss drehte er den Spieß um und bezog seine Community mit ein. Er wollte von seinen Followern wissen, welche Eigenschaft ihn ihrer Meinung nach besonders ausmacht. So wurde aus der Fragerunde, in der eigentlich die Fans ihre Fragen stellen durften, ein kleiner Austausch zwischen Serkan und seinen Followern.

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