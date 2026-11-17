Ralf Dümmel (59) und Frank Thelen (51) haben am Samstagabend für ein ganz besonderes Duell gesorgt. Statt wie gewohnt in "Die Höhle der Löwen" über Geschäftsideen zu verhandeln, traten die beiden Unternehmer bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Die beiden blieben am Abend nicht unter sich: Sie traten in Begleitung ihrer jeweiligen Partnerinnen in der ProSieben-Show an, wie Blick berichtet. Dieses prominente Doppel-Date erwies sich für den Sender als echter Quotengarant: Das TV-Format sicherte sich damit den bisherigen Spitzenwert des Jahres. Im Durchschnitt schalteten laut DWDL 1,02 Millionen Menschen ein, um das spannende Löwenduell live mitzuverfolgen. Damit knackte "Schlag den Star" zum ersten Mal seit Oktober 2025 wieder die Millionenmarke. Wer bis zum Ende dabei sein wollte, brauchte allerdings reichlich Sitzfleisch. Erst nach rund fünfeinhalb Stunden stand das Ergebnis fest. Da zeigte die Uhr bereits 1:45 Uhr in der Nacht.

Ein dickes Plus für ProSieben: Im Vergleich zur vorherigen Folge gewann die Show fast 400.000 Zuschauer hinzu. Ein voller Erfolg war der Abend auch in der werberelevanten Zielgruppe: Durchschnittlich 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein. Das bescherte dem Sender in dieser Altersklasse einen starken Marktanteil von 15,9 Prozent – und damit den nächsten Rekord des Jahres für das Format. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte die lange Ausgabe 12,6 Prozent Marktanteil. Ganz vorne lag ProSieben bei den Jüngeren allerdings nicht in jeder Hinsicht. Bei der reinen Durchschnittsreichweite der 14- bis 49-Jährigen hatte RTL knapp die Nase vorn. Der Kölner Sender zeigte "Harry Potter und der Orden des Phönix" und kam damit auf 0,36 Millionen Zuschauer in diesem Segment. Weil sich die ProSieben-Show jedoch bis tief in die Nacht zog, fiel der Marktanteil des Fantasyfilms mit 12,2 Prozent deutlich niedriger aus.

Dem Fernsehpublikum sind Ralf und Frank vor allem aus "Die Höhle der Löwen" bekannt. Dort stehen normalerweise Geschäftsideen, Verhandlungen und Investments im Mittelpunkt. Bei "Schlag den Star" ging es für die beiden TV-Löwen hingegen um etwas ganz anderes: Sie mussten sich in einem mehrstündigen Spielewettkampf beweisen. Für das gewisse Etwas sorgte diesmal der Paar-Fokus der Show: Die beiden Unternehmer traten nicht als Einzelkämpfer an, sondern holten sich Verstärkung von ihren Partnerinnen. Um die Challenges zu meistern, mussten die Paare neben Geschicklichkeit und Cleverness vor allem auch Durchhaltevermögen beweisen. Bis 1:45 Uhr hielt das Duell die beiden Paare auf Trab.

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ProSieben Titelbild-Animation von "Schlag den Star": Ralf Dümmel und Frank Thelen jeweils mit ihrer Partnerin

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IMAGO / STAR-MEDIA Ralf Dümmel, Unternehmer

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