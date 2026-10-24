Einstweilige Verfügung gegen Halle Berry vom Ex verlängert

Halle Berry (60) und ihr Ex-Mann Olivier Martinez (60) haben am Freitag bereits den fünften Tag in Folge vor dem Stanley Mosk Courthouse in Los Angeles verbracht. Im schonungslosen Sorgerechtsstreit geht es vor allem um Misshandlungsvorwürfe rund um den gemeinsamen 13-jährigen Sohn Maceo. Olivier unterstellte Halle, sie habe den Teenager bei einer Auseinandersetzung am 26. September angesprungen und angefangen, ihn zu würgen. Die Schauspielerin weist jedes Fehlverhalten entschieden zurück. Ihre Anwältin Marina Beck bezeichnete die Anschuldigungen gegenüber Page Six als "völlig haltlos und absichtlich irreführend". Die von Olivier gegen Halle erwirkte einstweilige Schutzanordnung wurde nun über das Wochenende verlängert. Somit bleibt auch vorerst die Regelung bestehen, laut der Olivier die hauptsächliche Betreuung übernimmt und Halles Kontakt zu Maceo während des Verfahrens eingeschränkt ist.

Halle fordert, dass die Schutzanordnung aufgehoben und die zuvor geltende 50/50-Betreuung wiederhergestellt wird. Außerdem möchte sie das alleinige rechtliche Sorgerecht bei Entscheidungen über Maceos Schule, Therapie und medizinische Versorgung. Ihre Anwältin konfrontierte Olivier vor Gericht unter anderem mit einer eidesstattlichen Erklärung aus dem Jahr 2024. Darin hieß es, zwischen dem früheren Paar habe es keine Vorgeschichte häuslicher Gewalt gegeben. Auf die Frage, ob diese Angabe bei der Unterzeichnung am 30. September 2024 wahr gewesen sei, antwortete Olivier: "Korrekt." Sein Anwalt Patrick Baghdaserians erklärte, die frühere Aussage habe sich auf einen finanziellen Antrag bezogen. Außerdem sei zu diesem Zeitpunkt weder eine Schutzanordnung beantragt noch erlassen worden. Der gemeinsame Sohn hatte bereits zu Wochenbeginn mehr als vier Stunden hinter verschlossenen Türen ausgesagt.

Halle und Olivier hatten 2013 geheiratet und noch im gleichen Jahr Maceo bekommen. Zwei Jahre später folgte die Trennung. Nach einer langen juristischen Auseinandersetzung wurde die Scheidung 2023 abgeschlossen, wobei Halle zu monatlich 8.000 Dollar Kindesunterhalt verpflichtet wurde. Während des gerichtlichen Prozesses steht ihr Verlobter Van Hunt (56) zur Seite. Auch Nahla Aubry (18), Halles Tochter aus ihrer früheren Beziehung mit Gabriel Aubry (50), hatte ihre Mutter bereits in einer Gerichtserklärung vom 5. Oktober verteidigt. "Ich habe nie gesehen, dass meine Mutter Maceo schlägt, ohrfeigt, würgt, packt oder ihn auf irgendeine Weise körperlich misshandelt", stellte sie laut Daily Mail klar. Die 18-Jährige beschrieb Halle zudem als "eine liebevolle und hingebungsvolle Mutter".

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Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez

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Getty Images Van Hunt und Halle Berry beim Red Sea International Film Festival 2023

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Getty Images Halle Berry bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Crime 101", 2026

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