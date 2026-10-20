Halle Berrys Sohn sagt stundenlang im Sorgerechtsstreit aus

Halle Berrys (60) Sohn musste im Sorgerechtsstreit seiner Eltern selbst aussagen: Der 13-jährige Maceo wurde am Montag vor dem Los Angeles Superior Court als Zeuge befragt, laut People knapp drei Stunden lang. Richterin Shelley Kaufman ließ den Saal räumen, deshalb ist unbekannt, was der Junge zu Protokoll gab. Halle erschien mit ihren Anwälten und ihrem Verlobten Van Hunt (56). Ihr Ex-Mann Olivier Martinez (60) kam gemeinsam mit Maceo und seinem Rechtsteam. Beobachter sprachen von einer frostigen, gespannten Atmosphäre zwischen den beiden. Der Teenager soll keinen Kontakt zu seiner Mutter gesucht haben. Abgeschlossen ist die Anhörung nicht: Schon am Dienstag könnte sie weitergehen.

Auslöser des Verfahrens ist ein Antrag, den Olivier wegen häuslicher Gewalt gestellt hat. Das Gericht gab ihm am 1. Oktober vorläufig recht. Der Franzose will zudem das alleinige rechtliche und körperliche Sorgerecht für den Sohn. Seine Vorwürfe: Halle habe Maceo am 26. September nach einem Streit um eine VR-Brille gewürgt und beschimpft, auch aus den letzten anderthalb Jahren wirft er ihr weiteres Fehlverhalten vor. Als Folge wurden Halles Kontakt- und Besuchszeiten zunächst beschränkt. Die Schauspielerin streitet alles entschieden ab. Sie verlangt, den Antrag abzuweisen, die Auflagen aufzuheben und zum bisherigen 50:50-Modell zurückzukehren. Bei Meinungsverschiedenheiten soll sie weiter allein über Schule und psychologische Betreuung entscheiden dürfen. Halle wirft Olivier ihrerseits vor, den Konflikt zu schüren, nötige Hilfe für Maceo zu blockieren und ihn gegen sie aufzuhetzen.

Dass Maceo überhaupt aussagen muss, wollte Halle verhindern. Richterin Kaufman ließ die Befragung dennoch zu, beschränkte sie aber auf die Punkte aus Oliviers Antrag. Unterstützung erhält die Oscarpreisträgerin von ihrer Tochter Nahla Aubry (18). In einer Erklärung an das Gericht zeigte sich die 18-Jährige schockiert über die Vorwürfe und erklärte, sie habe nie erlebt, dass ihre Mutter gegenüber ihrem Halbbruder aggressiv gewesen sei. Halle und Olivier hatten im Juli 2013 geheiratet, 2015 trennten sie sich. Seit Dezember 2016 galten sie rechtlich als geschieden, die Scheidung wurde allerdings erst im August 2023 endgültig besiegelt.

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Imago Halle Berry beim Chanel Through Her Lens Luncheon im Greenwich Hotel in New York

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Tristan Fewings/Getty Images for The Red Sea International Film Festival, Jemal Countess/Getty Image Halle Berry und Olivier Martinez

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Imago Halle Berry und Van Hunt unterwegs in New York City am 23. September 2026