Emma Fernlund enthüllt Laurenz' Doppelspiel nach "AYTO"

Emma Fernlund (25) hat mit ihrer Zeit bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" abgerechnet. In einem ausführlichen Reel auf Instagram meldet sich der Realitystar aus Ibiza zu Wort und spricht dabei vor allem über einen Mitstreiter: Laurenz (25). Er sei der einzige Mann in der Show gewesen, für den sie sich ernsthaft interessiert habe. Doch im Nachhinein habe sie den Eindruck gewonnen, dass er die intime und emotionale Annäherung nur für einen Zweck genutzt habe – um Joena Steilen eifersüchtig zu machen. Dass ihr das erst beim Zuschauen der ausgestrahlten Folgen so richtig bewusst geworden sei, machte die Sache für sie nicht besser. "Könnt ihr euch ja vorstellen, wie verletzend und erniedrigend das für mich als Frau oder allgemein als Mensch einfach ist", erklärt sie in dem Clip. Und trotzdem – ganz vorbei war die Geschichte nach den Dreharbeiten noch lange nicht.

Kurz vor den Reality Awards habe sie Laurenz zunächst bei ihm zu Hause besucht, berichtet Emma weiter in dem Reel. Passiert sei dabei nichts – beide seien von der Anreise zu erschöpft gewesen und hätten einfach nur Zeit miteinander verbracht. Als sie danach nach Ibiza ging, sei der Kontakt eingeschlafen. Das Interesse sei auf beiden Seiten nicht groß genug gewesen, zudem habe er weiterhin an Joena gehangen. Später seien die beiden gemeinsam bei einer weiteren Produktion dabei gewesen. Vorab habe er ihr geschrieben, dass er sich auf das Wiedersehen freue. Noch vor Drehbeginn seien sie sich bei ihrem unerlaubten Treffen wieder nähergekommen. Dabei habe Laurenz ihr erzählt, dass er zwischenzeitlich erneut die Nähe zu Joena gesucht und sogar mit ihr Urlaub gemacht habe. Emma behauptet zudem, er habe nach den AYTO-Dreharbeiten eine andere Frau ernsthaft kennengelernt und mit ihr auf eine Beziehung zugesteuert. Diese habe er jedoch plötzlich fallen gelassen, weil er noch Gefühle für Joena gehabt habe. Um wen es sich handelt, verrät Emma nicht.

Dass zwischen Emma, Laurenz und Joena dicke Luft herrscht, war schon beim "AYTO"-Wiedersehen deutlich geworden. Dort hatte Emma Informationen über Joenas damalige Situation angesprochen und betont, die Wahrheit nicht verschweigen zu wollen. Nach ihrer Schilderung eskalierte die Lage direkt nach der Aufzeichnung abseits der Kameras: Joena habe sie angeschrien und als "Miststück" sowie "dreckiges Miststück" beschimpft. Besonders gestört habe Emma, dass Joena sie erst nach dem Ende der Aufnahmen und damit offcam konfrontiert habe. Trotz ihrer Enttäuschung über Laurenz blickt die Reality-TV-Bekanntheit nicht ausschließlich negativ auf das Format zurück. Sie habe während der Produktion eine gute Zeit gehabt und viele neue Menschen kennengelernt. Vor allem Zoe habe sie dabei sehr ins Herz geschlossen. Den erhofften Traummann fand Emma bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" nach eigener Aussage allerdings nicht.

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Imago Emma Fernlund bei der Verleihung der Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Laurenz Pesch bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar