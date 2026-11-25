Joena Steilen und Laurenz Pesch (25) haben es nach der Wiedersehensshow von Are You The One – Reality Stars in Love tatsächlich noch einmal miteinander versucht. Doch das Liebescomeback ist bereits wieder Geschichte. Das bestätigte die Realitydarstellerin nun auf Instagram. Laurenz sei diesmal durchaus bereit für eine gesunde Partnerschaft gewesen, auch andere Frauen hätten keine Rolle gespielt. Dennoch habe Joena die gemeinsame Vorgeschichte nicht hinter sich lassen können. "Ich konnte gar nicht mit der Vergangenheit abschließen, ich hab wirklich versucht, meinen Kopf abzustellen, aber mich haben einfach unfassbar viele Dinge getriggert", erklärte sie ihren Followern. Hinzu komme, dass sie und Laurenz unterschiedliche Vorstellungen von einer gesunden Beziehung hätten. Deshalb habe sie den zweiten Beziehungsversuch beendet.

In ihrer Erklärung ging Joena auch darauf ein, warum sie eine erneute Romanze erst vor Kurzem noch öffentlich dementiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war sie Laurenz nämlich bereits wieder nähergekommen. Sie könne verstehen, dass sich einige Fans dadurch getäuscht fühlten, und entschuldigte sich deshalb bei ihrer Community. "Es ist nicht so einfach, wenn man in der Öffentlichkeit steht und gerade selber nicht weiß, wo einem der Kopf steht", erklärte sie auf Instagram. Trotz des erneuten Liebes-Aus blicke sie ohne Groll auf Laurenz und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Dass zwischen Joena und Laurenz wieder etwas laufen könnte, hatten Beobachter schon länger vermutet. Erst vor Kurzem wurden die beiden gemeinsam beim Promiboxformat Fame Fighting gesehen und hatten damit Spekulationen über eine mögliche Versöhnung ausgelöst. Kurz zuvor hatte Joena in einem Interview mit Trashkurs allerdings noch erklärt, dass sie Single sei und mit Laurenz abgeschlossen habe. Mit ihrem aktuellen Statement auf Instagram liefert sie nun eine Erklärung für die widersprüchlichen Signale von damals. Um endgültig mit diesem Kapitel abzuschließen, wolle Joena künftig allerdings auch nichts mehr von Laurenz mitbekommen.

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Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

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Imago Laurenz Pesch auf dem Red Carpet bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen

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