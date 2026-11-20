Wer als Influencer mit dem Gedanken spielt, sich für den schnellen Ruhm im Netz in eine Realityshow zu begeben, kann sich den Weg auch direkt sparen – denn: "Es bringt gar nichts." Diese deutliche Warnung richtet Emma Fernlund (25) jetzt in einem neuen TikTok-Clip direkt an ihre Influencerkollegen und untermauert ihre Aussage mit eigenen Erfahrungswerten. So hatte sie sich beispielsweise von ihrer Teilnahme bei Are You The One? reichweitentechnisch deutlich mehr erhofft, wie sie unumwunden einräumt – immerhin handelte es sich bei "dieser scheiß Show" um ein RTL-Format, das eigentlich bei einem breiten Publikum Anklang findet.

Einen weiteren Beweis für ihre These liefert für Emma auch ein Blick auf die Followerzahlen ihres Ex-Partners Umut Tekin (29): Selbst sein Einzug ins Dschungelcamp – laut der Blondine das absolut größte deutsche TV-Format – habe ihm so gut wie keine neuen Follower eingebracht. Wer also glaubt, mit Auftritten im Reality-TV den großen Durchbruch als Influencer zu schaffen, irrt ihrer Ansicht nach gewaltig. Emmas eigene Followerzahlen seien ohnehin ein Relikt aus einer ganz anderen Zeit, wie sie betont: Ihren alten Rekord von 240.000 Abonnenten knackte sie vor mehreren Jahren, als das mediale Fremdgehdrama und der darauffolgende Rosenkrieg mit Umut ganz Deutschland elektrisierten. Die Meute, die damals schubweise auf ihren Profilen landete, bestand ihr zufolge jedoch nur aus neugierigen "Geiern", von denen sich nach kurzer Zeit ein Großteil wieder verabschiedete.

Der aktuelle Reichweitenfrust passt zu den Zweifeln, die Emma zuletzt am Leben in der Öffentlichkeit äußerte. Erst kürzlich verriet sie, wie sehr sie ständige Bewertungen und verletzende Kommentare im Netz belasten und dass die dauerhafte Kritik sie härter und kühler habe werden lassen. Auch in ihrem neuen Video spart Emma nicht mit Selbstkritik: Sie räumt ein, bei bestimmten Themen nicht konsequent genug zu sein, was ebenfalls dazu beitragen könne, dass ihre Community insbesondere auf Instagram seit geraumer Zeit nur sehr schwache Zuwächse verzeichnet.

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RTL / Katya Bulgakova Emma Fernlund, "Are you the One – Realitystars in Love"-Kandidatin

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