Nach AYTO-Wiedersehen: Emma Fernlund rechnet mit Joena ab

Zwischen Emma Fernlund (25) und Joena Steilen gab es nach der Reunion von Are You The One – Reality Stars in Love offenbar Streit. Im Aftershowpodcast "Spill the Tea" erhob Emma nun schwere Vorwürfe gegen ihre Realitykollegin. Demnach soll Joena sie direkt nach der Aufzeichnung und abseits der laufenden Kameras heftig beschimpft haben. Vor allem stört Emma, dass die angeblichen Beleidigungen nicht während der Sendung gefallen sein sollen. "Joena, Schatz, wenn du was zu besprechen hast und wenn du ausfallend wirst und beleidigend, dann darfst du das beim nächsten Mal auch vor der Kamera machen und brauchst dich nicht offcam zu verstecken", fordert Emma in einem Podcastausschnitt, den sie in ihrer Instagram-Story teilt.

Nach Emmas Darstellung fielen die heftigen Worte unmittelbar nach dem Ende der Reunion-Aufzeichnung. "Ich wurde gerade eben als dreckig und Drecksstück beleidigt", behauptet sie im Podcast. Auslöser der Auseinandersetzung sei offenbar eine Geschichte rund um Mitkandidat Robin gewesen, die Emma während der Reunion zur Sprache gebracht habe. "Das ist ein bisschen peinlich. Dann hast du im Reality auch nichts verloren, wenn du mir das nicht on Cam sagen kannst", wettert Emma bei "Spill the Tea" weiter. Podcastgast Raul Richter stimmt ihr daraufhin zu und merkt an: "Dafür ist doch der Aftershowpodcast da."

Zu der öffentlichen Abrechnung nach der ereignisreichen Reunion kam es, als Emma im Podcast gefragt wurde, welchem Realitystar sie gerne einmal ihre Meinung sagen würde und was sie der Person mitteilen wolle. Grundsätzlich, so betont sie, gehe sie Konflikten ohnehin nicht aus dem Weg: "Ich sag jedem immer meine Meinung. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich den Leuten das auch." Nach eigener Aussage hat Emma deshalb mit niemandem mehr etwas zu klären – mit Ausnahme von Joena offenbar. Ob diese nun auf die Vorwürfe reagieren wird, bleibt abzuwarten.

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Collage: RTL / Katya Bulgakova, RTL / Katya Bulgakova Collage: Joena Steilen und Emma Fernlund

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RTL / Katya Bulgakova Emma Fernlund, "Are you the One – Realitystars in Love"-Kandidatin

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RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2026