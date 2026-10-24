"Heated Rivalry"-Star erlebte besseren Dreh bei Staffel 2

Am Set der zweiten Staffel von Heated Rivalry scheint die Stimmung hervorragend zu sein. Das verriet Ksenia Daniela Kharlamova (23) im Gespräch mit E! News bei der Victoria's Secret Fashion Show. Die Schauspielerin, die in der Hockeyromanze Svetlana Vetrova spielt, zeigte sich besonders begeistert von den neuen Castmitgliedern, die neben den zurückkehrenden Stars Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26) vor der Kamera stehen. "Es ist immer noch sehr bodenständig, lustig und locker. Es macht einfach Spaß, am Set zu sein. Alle neuen Darsteller sind so unterhaltsam", schwärmte sie. Die Neuzugänge hätten die Zusammenarbeit sogar noch bereichert: "Es ist großartig. Es hat sich zum Besseren verändert. Es ist, als hätte man dort mehr Freunde." Auch Serienschöpfer und Regisseur Jacob Tierney (47) kam bei der Darstellerin gut weg. Er sei "einfach ein so toller Mensch, mit dem man gerne zusammen ist", erklärte sie.

Verstärkung bekommen Ksenia, Hudson und Connor von einer ganzen Reihe neuer Gesichter: Justice Smith (31) stößt als Social-Media-Manager Harris Drover dazu, der für Ilyas neues Team aus Ottawa arbeitet. Charlie Gillespie spielt den Hockeyspieler Troy Barrett. Daniel Diemer ist als Ryan Price zu sehen, der für Toronto aufs Eis geht, während Shaheen Jafargholi dessen Schwarm Fabian Salah verkörpert. Emily Hampshire ergänzt den Cast als Fabians beste Freundin Vanessa. Zu den laufenden Dreharbeiten wollte Ksenia allerdings keine weiteren Details verraten. Bis zur Veröffentlichung dauert es ohnehin noch etwas: Die neuen Folgen von "Heated Rivalry" sollen im Frühjahr 2027 erscheinen.

Dass Ksenias Figur in der zweiten Staffel stärker in den Mittelpunkt rückt, hatte Jacob bereits bei der Veranstaltung A Night of Heated Rivalry in Brooklyn angedeutet. Dort beschrieb er Svetlana als eine "vielschichtigere und wichtigere Figur". Weshalb ihm weibliche Charaktere in der Geschichte besonders am Herzen liegen, erläuterte der Serienschöpfer laut E! News: "Ich denke schon, dass zu einer ehrlichen Geschichte über queere Männer weibliche Verbündete gehören, denn so sieht unser Leben aus, besonders wenn man jung ist." Für den zurückhaltenden Ilya sei Svetlana außerdem eine wichtige Vertrauensperson. Bei der Ausarbeitung ihrer Rolle habe er sich gedacht: "Du musst mit jemandem reden." Deshalb telefonieren die beiden besten Freunde in Staffel zwei häufiger miteinander – selbst dann, wenn Ilya versucht, seine wahren Gefühle zu verbergen. Er erklärt: "Das passiert in Staffel zwei oft: Er lügt, aber immerhin spricht er etwas laut aus. Es ist so interessant, ihm dabei zuzusehen, wie er sie anruft und sagt: 'Mir geht es gut. Ich liebe es hier.' Und man denkt sich: 'Okay, nun, das stimmt nicht.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ksenia Daniela Kharlamova bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Tierney, Regisseur