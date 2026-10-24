Sieger Vincent Gross schwärmt von "The Masked Singer"-Zeit

Vincent Gross (30) hat die 13. Staffel von The Masked Singer gewonnen und blickt nun begeistert auf seine Zeit als Fernando El Toro zurück. Gegenüber Joyn beschrieb der Schlagersänger seine Teilnahme als einzigartige, unglaublich spannende und ganz besondere Erfahrung. "Natürlich bin ich es gewohnt, zu singen und auf der Bühne zu stehen. Aber hier ging es einzig und allein um meine Stimme – niemand kannte meine Songs oder wusste, wer unter der Maske steckt. Man beginnt als völlig unbeschriebenes Blatt", betonte er. Um unerkannt zu bleiben, veränderte Vincent deshalb bewusst seine Stimme, verließ seine Komfortzone und verlieh dem stolzen spanischen Stier einen deutlich älteren Klang. Schließlich sollte niemand vermuten, dass sich unter dem Kostüm Vincent verbarg. Beinahe wäre seine Tarnung dennoch aufgeflogen – und zwar durch einen überraschend persönlichen Hinweis: In der Show war ein Taekwondo-Gürtel zu sehen, der auf Vincents Kampfsportvergangenheit anspielte. Tatsächlich besitzt der Musiker den zweiten schwarzen Gürtel im Taekwondo.

Den Hinweis auf seinen schwarzen Gürtel im Taekwondo hält Vincent für die verräterischste Spur überhaupt. Schließlich dürften nur wenige Künstler eine solche Qualifikation vorweisen können. "Wer an dieser Stelle genauer recherchiert hat, hätte mir durchaus auf die Spur kommen können", räumte er ein. Ein weiterer Hinweis bezog sich auf seine Teilnahme an "Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert". Diese Verbindung erkannte Vincent nach eigenen Angaben zunächst nicht einmal selbst und musste erst von der Redaktion darauf aufmerksam gemacht werden. Als Chris Tall (35) beim Rätselraten immer näher an seine Identität herankam, tauchten weitere vermeintlich beiläufige Hinweise auf. Mit Sprüchen wie "Buenos Nachos" und "Kalimera, Kalispera – aber noch nicht Kalinichta" könnte Vincent vor allem aufmerksame Fans auf seine Schweizer Herkunft aufmerksam gemacht haben. Auch von der Atmosphäre hinter den Kulissen zeigte sich der Schlagersänger begeistert: "Es herrschte eine unglaublich herzliche und fürsorgliche Atmosphäre. Ein großer Teil des Teams ist bereits seit mehreren Staffeln dabei – das merkt man sofort."

Im großen Finale setzte sich Vincent als Fernando El Toro gegen Anna-Carina Woitschack (33) durch, die den zweiten Platz belegte. Joey Heindle (33) landete auf Rang drei. Nach seiner Demaskierung nahm der Schlagersänger zunächst seine Mitstreiter in den Arm, bevor ihm Moderator Matthias Opdenhövel (56) den Siegerpokal überreichte. Eine besondere Herausforderung während der Dreharbeiten war für Vincent die Geheimhaltung gegenüber seinem engsten Umfeld. Weder seine Eltern und Geschwister noch seine Freunde durften von seiner Teilnahme erfahren. "Zum Glück bin ich beruflich so häufig unterwegs, dass mittlerweile kaum noch jemand fragt, wo ich gerade bin. Deshalb wurde auch die Zeit, in der ich für die Show weg war, nicht groß hinterfragt", schilderte er. Statt seine Liebsten mit ausgedachten Geschichten hinters Licht zu führen, wich er bei allzu konkreten Nachfragen lieber aus und wechselte das Thema. Umso größer war die Erleichterung nach dem Finale: Endlich konnte Vincent seiner Familie und seinen Freunden von seinen außergewöhnlichen Erlebnissen unter der Maske erzählen.

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Joyn Vincent Gross bei "The Masked Singer"

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Joyn Chris Tall, Verona Pooth und Vincent Gross bei "The Masked Singer"

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Joyn Vincent Gross bei "The Masked Singer"