Vincent Gross spricht nach Trennung über sein Single-Leben

Vincent Gross (30) hat sich im neuen Alltag ohne Partnerin eingerichtet und blickt bereits voller Tatendrang nach vorn. Rund sechs Monate ist es nun her, dass die Beziehung zu seiner Freundin Sara nach fast drei Jahren in die Brüche ging. Öffentlich wurde das Liebes-Aus allerdings erst vor Kurzem. Nun hat Vincent im Gespräch mit RTL erstmals ausführlicher über seine neue Situation gesprochen. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, mit 30 Jahren wieder solo zu sein, reagiert er ganz entspannt: "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht." Trotzdem blicke er heute anders auf die Dinge als noch vor zehn Jahren: "Mit jedem Jahr, das man auf dieser Erde verbringt, lernt man auch, was man will und was auch nicht. Und das ist der Unterschied für mich zwischen 20 und 30."

Der private Umbruch geht bei Vincent Gross Hand in Hand mit beruflichen Veränderungen. Dem Musiker könnte schon bald ein neues Karrierekapitel auf Mallorca bevorstehen. Einen ersten Grundstein dafür legte er bereits im vergangenen Monat: Beim großen Saisonabschluss des Megaparks absolvierte der Sänger zwei Testauftritte. Sein Fazit gegenüber RTL fällt begeistert aus: "Das war echt geil. Also, es hat super funktioniert." Vor allem die bunte Mischung im Publikum habe ihn beeindruckt. Von Fußballgruppen bis hin zu einer 80-jährigen Frau, die mit ihren Töchtern ihren Geburtstag feierte, sei alles dabei gewesen. Dabei war sich Vincent anfangs gar nicht sicher, ob er als Künstler überhaupt an die Playa passt. Und das, obwohl seine Lieder dort bereits liefen und die Partylocation schon länger Interesse an ihm gezeigt hatte. Nach den beiden Shows sieht die Sache nun anders aus. Für die kommende Saison stehen die Zeichen auf Zusammenarbeit: "Wir verhandeln jetzt mit dem Megapark", bestätigt der Schweizer.

Seine Feuertaufe am Ballermann erlebte Vincent Gross während des viertägigen Megapark-Saisonabschlusses, der vom 15. bis 18. Oktober stattfand. Für den Schlagersänger markierte das Event den allerersten Auftritt an der Playa de Palma. Bei seinem Debüt teilte er sich das Line-up mit Mallorcagrößen wie Mia Julia (39), Isi Glück (35) und Mickie Krause (56). Zum Ende seiner Beziehung mit Sara hat Vincent ebenfalls Stellung bezogen. Vor allem die Fernbeziehung und ihre unterschiedlichen Lebenssituationen hätten das Liebes-Aus laut dem Musiker begünstigt. Gemeinsame Zeit zu finden, sei immer schwieriger geworden. So hätten sich die beiden nach und nach auseinandergelebt. Eigentlich hatte der Sänger gar nicht vorgehabt, die Trennung öffentlich zu machen. Er und Sara seien im Guten auseinandergegangen, betonte er. Auf seiner aktuellen Reise genießt Vincent nun vor allem eines: den direkten Kontakt zu seinen Fans.

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Instagram / vincentgross Vincent Gross, Mai 2024

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Imago Vincent Gross und seine damalige Freundin Sara bei der Verleihung des 50. Prix Walo im Kongresshaus Zürich

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