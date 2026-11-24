Vincent Gross (30) hat ein gut gehütetes Geheimnis aus der Zeit vor seinem Durchbruch gelüftet. In der MDR-Sendung "Die Schlagerhitparade" sprach der Schlagersänger mit Moderatorin Christin Stark (37) über seine allerersten Schritte als Musiker. Dabei kam ein überraschendes Detail ans Licht: Seine ersten Coverversionen lud Vincent nicht unter seinem richtigen Namen auf YouTube hoch. Stattdessen nutzte er ein Pseudonym. So wussten die Zuschauer damals nicht, wer tatsächlich hinter den Videos steckte. Grund für die Tarnung war offenbar eine große Unsicherheit. Der Sänger räumte ein, große Angst vor negativer Kritik und einem möglichen Misserfolg seiner Musik gehabt zu haben. Falls seine Songs beim Publikum nicht ankommen sollten, wollte er die dazugehörigen Clips kurzerhand wieder löschen, wie Schlager.de berichtet. Vor allem sollte niemand aus seinem persönlichen Umfeld etwas von seinem musikalischen Versuch erfahren.

Auch beim Look hatte der Musiker damals ein klares Vorbild: Justin Bieber (32). Mit einer ähnlichen Frisur wie der kanadische Popstar präsentierte sich Vincent in seinen ersten Coversongs im Netz. "Tatsächlich war Justin Bieber wirklich ein Vorbild für mich", gab er in der Sendung zu. Vor allem habe ihn Justin damit inspiriert, dass sich über soziale Medien eine Musikkarriere aufbauen lasse. Einen Einstieg ins Musikgeschäft über das Fernsehen habe Vincent dagegen nie in Betracht gezogen. Bei Castingshows wie "Deutschland sucht den Superstar" oder "The Voice of Germany" mitzumachen, konnte er sich nicht vorstellen. "Ich war immer viel zu schüchtern", erklärte er. Deshalb wählte er die vermeintlich sicherere Variante: "Deswegen habe ich am Anfang mit der Bieber-Frisur und Coverversionen Songs hochgeladen – und das unter falschem Namen noch."

Ganz aufgegangen ist Vincents Plan allerdings nicht. Die Möglichkeit, bei schlechten Reaktionen sämtliche Spuren zu verwischen, war plötzlich dahin. Seine wahre Identität wurde nämlich öffentlich bekannt. Heute ist Vincent sogar dankbar dafür, dass sein Versteckspiel aufgeflogen ist. "Ich bin so froh, dass es dann geleakt worden ist, weil sonst wäre ich heute nicht hier", betonte er laut Schlager.de im Gespräch mit Christin. Aus dem schüchternen YouTube-Musiker, der zunächst unter einem Pseudonym auftrat, ist mittlerweile ein erfolgreicher Schlagersänger geworden. Seine Ambitionen muss er heute auch vor Freunden und Familie nicht mehr geheim halten.

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Instagram / vincentgross Vincent Gross, Mai 2024

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IMAGO / Karina Hessland Vincent Gross, September 2025

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