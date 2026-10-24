Taxifahrer hält Natascha Ochsenknecht für Uwes Tochter

Am Freitagmorgen bekam Natascha Ochsenknecht (62) auf dem Weg zum Flughafen ein Kompliment der ganz besonderen Art: Ihr Taxifahrer hielt die 62-Jährige für die Tochter ihres eigenen Ex-Mannes Uwe Ochsenknecht (70). Wie Natascha auf Instagram schildert, ließ der Chauffeur im Gespräch ganz beiläufig fallen, dass er bereits ihren Vater einmal im Wagen chauffiert habe. Ein Satz, der die Dreifachmama sofort stutzig machte – schließlich sei ihr Vater bereits vor rund 21 Jahren verstorben. Entsprechend irritiert hakte sie nach, wen der Mann denn da genau im Kopf habe. Die amüsante Auflösung ließ nicht lange auf sich warten: Gemeint war keineswegs ihr Vater, sondern ihr Ex-Mann Uwe. Die Verwechslung nahm Natascha mit gewohntem Humor und zog daraus direkt ihr ganz eigenes Fazit, indem sie lachend auf ihre optische Veränderung nach einer Halsoperation anspielte und feststellte, dass sich diese Hautstraffung ganz offensichtlich gelohnt habe.

Der Taxifahrer ließ sich von seiner Version allerdings gar nicht so leicht beirren und beharrte zunächst noch darauf, tatsächlich Nataschas Vater gefahren zu haben. Erst als der prominente Nachname fiel, löste sich das rätselhafte Missverständnis endgültig auf, und die Blondine stellte klar, dass es sich bei dem Fahrgast um ihren Ex-Ehemann gehandelt habe. Obwohl sie das Kompliment nur allzu gern annahm, merkte die Entertainerin an, dass es zu dieser frühen Morgenstunde draußen auch noch kaum hell gewesen sei und das spärliche Licht ihr wohl in die Karten gespielt habe. Die witzige Anekdote erzählte sie ihren Followern schließlich sichtlich amüsiert, während sie am Flughafen auf ihre verspätete Maschine wartete. Trotz des unplanmäßigen Aufenthalts am Gate hielt die gute Laune an, und ihr Resümee lautete, dass sie nun mit Schwung ins Wochenende starten könne.

Aus der operativen Straffung der Hals- und Kieferpartie, die Natascha vor einigen Monaten vornehmen ließ, machte sie von Anfang an kein Geheimnis und präsentierte ihrer Community auf Social Media offen das finale Ergebnis sowie Aufnahmen des noch geschwollenen Zustands direkt nach der Operation. Nach der ersten Genesungsphase kehrte die 62-Jährige gewohnt energiegeladen in den Berufsalltag zurück, wobei lediglich ein leichtes Taubheitsgefühl im Gesicht als vorübergehende Begleiterscheinung zurückgeblieben war. Mit ihrer Entscheidung für den Eingriff zeigt sich die Promi-Dame bis heute vollkommen zufrieden – und das offenbar zurecht: Wer von Fremden für die eigene Tochter gehalten wird, hat beim Verjüngungs-Update absolut alles richtig gemacht.

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Imago Natascha Ochsenknecht bei der Ankunft zum HeidiFest by Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus, September 2026

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Imago Natascha und Uwe Ochsenknecht bei der Après-Sail-Party des BMW Sailing Cup im Jahr 2008

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Imago Cheyenne und Natascha Ochsenknecht mit ihrem Hund, 2019