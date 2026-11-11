Natascha Ochsenknecht nimmt Abschied von Stacy Keach

Natascha Ochsenknecht (62) nimmt Abschied von Stacy Keach (†85). Mit einer ganz persönlichen Erinnerung gedenkt die Realitybekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story des Schauspielers. Dafür hat Natascha ein älteres Foto ausgewählt, das sie gemeinsam mit dem Hollywoodstar zeigt. Die beiden sitzen dicht nebeneinander und lächeln in die Kamera. Zu dem Schnappschuss schreibt Natascha auf Englisch ein paar Abschiedsworte an den Verstorbenen: "Gute Reise, Stacy. Ein großartiger Schauspieler und ein wirklich cooler Typ."

Neben dem Hashtag mit dem Namen des Schauspielers ergänzt Natascha ihren Beitrag um "#MikeHammer". Damit erinnert sie an eine der bekanntesten Rollen von Stacy: Von 1984 bis 1987 verkörperte Stacy in der Serie "Mickey Spillane's Mike Hammer" den knallharten Privatdetektiv, der sich auf den Straßen New Yorks mit Gangstern anlegte. Die Rolle machte ihn einem breiten Publikum bekannt und brachte ihm sogar eine Golden-Globe-Nominierung ein. Auch optisch setzt Natascha auf eine kleine Hommage: Neben dem gemeinsamen Foto ist in ihrer Instagram-Story ein Porträt von Stacy als Mike Hammer zu sehen.

Stacy Keach ist am 10. November 2026 im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht nun gegenüber dem Magazin People. Der Schauspieler sei friedlich in seinem Zuhause im polnischen Magdalenka eingeschlafen. Stacy hatte bereits längere Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ehe eine schwere Herzerkrankung schließlich zu Herzversagen führte. Wie sehr seine Angehörigen um ihn trauern, wird in ihrer Abschiedsbotschaft deutlich: "Sein Tod hinterlässt eine unermessliche Leere in unserem Leben."

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Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Stacy Keach

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Getty Images Stacy Keach als Detektiv Mike Hammer auf einem Werbeporträt für den Fernsehfilm "The Return of Mickey Spillane's Mike Hammer" von 1986

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