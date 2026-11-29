Natascha Ochsenknecht (62) nimmt kein Blatt vor den Mund, auch nicht beim Thema Liebe. In der kommenden Ausgabe der Vox-Kochshow Grill den Henssler flirtet sie überraschend direkt mit Gastgeber Steffen Henssler (54). Während der Aufzeichnung plaudert die Designerin mit Moderatorin Laura Wontorra (37) über ihr Dating-Leben. Sie treffe sich zwar durchaus mit Männern, doch die würden sie oft schnell langweilen, erzählt sie. Steffen will es daraufhin genauer wissen und fordert sie auf, klarer zu sagen, wen sie denn eigentlich wolle. Die Antwort kommt prompt und ohne Umschweife: "Dich!" Damit verschlägt sie dem sonst so schlagfertigen Fernsehkoch für einen Moment tatsächlich die Sprache. Wer die Szene nicht verpassen möchte, kann am Sonntag ab 20:15 Uhr bei Vox einschalten. Bei RTL+ kann man die Folge schon jetzt streamen.

Laura beobachtet den offensiven Flirt amüsiert und schickt gleich eine Warnung hinterher: "Das würde ich mir noch mal überlegen, Natascha." Davon lässt sich das ehemalige Model aber nicht abschrecken. Schlagfertig entgegnet sie: "Ich bin Problemfälle ja gewohnt." Abseits der Flirtereien läuft in der Küche allerdings nicht alles nach Plan. Bei ihrem Dessert "Tiramisu im Schokomantel" passiert Natascha ein Missgeschick: Der Schokomantel bricht. Zum Glück steht sie mit der Panne nicht allein da: Steffens Protegé Toni Zaza und Sternekoch Marcello Fabbri, der die Promis beim Italien-Special unterstützt, eilen ihr zu Hilfe. Neben Natascha treten auch Massimo Sinató (45) mit der Vorspeise und Graciela Cucchiara mit dem Hauptgang gegen den Gastgeber an. Ob die Gerichte überzeugen, entscheidet die Jury aus Jana Ina Zarrella (49), Joachim Llambi (62) und Alexander Herrmann (55).

In der Sendung spricht Natascha ganz offen über ihre Erfahrungen bei der Partnersuche. An Verabredungen mangelt es ihr demnach nicht. Allerdings schafften es die Herren nur selten, ihr Interesse auch über längere Zeit zu halten. Genaue Vorstellungen von ihrem Wunschpartner hat der Realitystar trotzdem. Er sollte am liebsten in ihrem Alter sein. Genau da sieht Natascha aber ein Problem: "Einen Mann in meinem Alter würde ich cool finden, aber die trauen sich nicht." Derzeit ist Natascha Single. Die dreifache Mutter und vierfache Großmutter war früher mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) verheiratet. Ob Steffen ihre Flirtoffensive im weiteren Verlauf der Show noch erwidert, erfahren die Zuschauer am Sonntagabend.

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RTL Natascha Ochsenknecht bei "Grill den Henssler"

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ActionPress Steffen Henssler im September 2025

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