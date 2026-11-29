Natascha Ochsenknecht (62) ist mit dem Ergebnis ihrer Beauty-OP mehr als zufrieden. Im Gespräch mit RTL verrät die Dreifachmama, dass sie sich seit dem Eingriff wieder wesentlich wohler in ihrem Körper fühlt. Auch das unangenehme Druckgefühl an ihrem Hals, das sie lange belastet hat, ist verschwunden. Die Operation fand bereits im März dieses Jahres statt. In einer Berliner Klinik ließ sich der Realitystar den Hals straffen sowie die Kieferpartie und die Jawline korrigieren. Seit der Operation hat sich für Natascha einiges verändert. Sie trägt wieder Oberteile mit Ausschnitt und muss ihren Hals nicht länger in eine bestimmte Position bringen, um die Haut möglichst straff wirken zu lassen. Ihr Fazit fällt deshalb eindeutig aus: "Ich fühle mich total wohl."

Vor dem Eingriff hatte Natascha vor allem das Druckgefühl am Hals zu schaffen gemacht. Aufgrund ihrer Schilddrüsenerkrankung Hashimoto sei dieses Gefühl für sie besonders unangenehm gewesen. Rollkragenpullover waren für sie eine Belastung, genau wie das Vorbeugen. Wenn sie sich bückte, habe die Haut "so reingedrückt", erinnert sie sich. Dass diese Beschwerden nun der Vergangenheit angehören, bedeutet ihr viel: "Das hat mich befreit." Auch das Ergebnis an ihrer Kieferpartie überzeugt sie "absolut". Am meisten freut sie sich aber darüber, wie sie jetzt von der Seite aussieht. "Ich habe wieder ein Profil hier", schwärmt sie im Gespräch mit dem Sender. Weitere Beauty-Eingriffe stehen für die TV-Bekanntheit vorerst allerdings nicht auf dem Plan. "Ich bin jetzt nicht ein Mensch, der sich die ganze Zeit operieren lässt. Das war für mich erstmal das Wichtigste", stellt Natascha klar.

Auch die Erholungsphase nach dem Eingriff hat Natascha eigenen Angaben zufolge gut überstanden. Schmerzen habe sie keine verspürt. Direkt nach der Operation habe sie allerdings "übel" ausgesehen, gesteht sie. Die behandelte Stelle habe zwar am Anfang gespannt, weil sie sich aber genau an die Anweisungen der Ärzte gehalten habe, sei für sie am Ende "alles fein" gewesen. Mit Operationen hat Natascha ohnehin bereits einiges an Erfahrung gesammelt. In der Vergangenheit musste sie sich nach eigenen Angaben mehreren medizinisch notwendigen Eingriffen unterziehen. Aufgrund einer schweren Gefäßverengung im Darm, die durch die Antibabypille ausgelöst wurde, war beispielsweise einst eine lebensrettende Notoperation nötig. "Ich habe schon viele andere Operationen hinter mir, die nötig waren, um mein Leben zu retten", berichtet sie.

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