34-Kilo-Flügel: Gigi Hadid verteidigt Elsa Hosks VS-Walk

Bei der diesjährigen Victoria's Secret Fashion Show feierte Elsa Hosk (37) ein spektakuläres Laufsteg-Comeback: Erstmals seit 2018 präsentierte sich das schwedische Model wieder in der Show und trug dabei atemberaubende, goldschimmernde XXL-Flügel auf dem Rücken. Doch die glamouröse Rückkehr rief nicht nur Begeisterung hervor: Auf der Plattform Threads nahmen einige User ihren Walk kritisch unter die Lupe und verglichen ihn mit den legendären Auftritten von Gisele Bündchen (46) aus früheren Jahren. Diese in ihren Augen unfaire Schelte wollte Modelkollegin Gigi Hadid (31) jedoch keineswegs unkommentiert stehen lassen und schaltete sich direkt ein, um ihrer Freundin beizustehen. Aus eigener Erfahrung wisse sie schließlich, dass sich die modernen Shows und ihre extremen Anforderungen absolut nicht mehr mit den Produktionen von damals vergleichen lassen, da die Flügel ungleich aufwendiger konstruiert seien. Ihr klares Fazit: "Elsa ist umwerfend, stark und hat diese Flügel wie ein Boss getragen. Ihr habt keine Ahnung."

Welche brutalen physischen Herausforderungen ein solcher Auftritt als Victoria's Secret-Engel mit sich bringt, verdeutlichte Gigi laut OK! noch im Detail. Manche der kunstvollen Flügelkonstruktionen bringen demnach mehr als 75 Pfund, also rund 34 Kilogramm, auf die Waage. Hinzu kommen gigantische Aufbauten mit einer Höhe von mehr als zehn Fuß, was rund drei Metern entspricht, die teilweise sogar mit vollautomatischen, animatronischen Elementen versehen sind. Zudem seien einige der besonders pompösen Exemplare in aerodynamischer Hinsicht eine Katastrophe, da während des Walks gigantische Ventilatoren auf das Model gerichtet sind. Einen seltenen Blick hinter die Kulissen gab schließlich Elsa selbst, indem sie auf Instagram verriet, dass es drei Männer brauchte, um ihr das schwere Metallgestell samt filigran aneinandergereihter Stofffedern auf den Rücken zu setzen.

Für Elsa markierte ihr Walk bei der "Victoria's Secret Fashion Show" ohnehin einen emotionalen Meilenstein von ganz besonderer Bedeutung: Sie kehrte nicht nur nach jahrelanger Pause zu der Kultshow zurück, sondern wagte diesen Schritt auch nur rund drei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Erst im Juli 2026 hatte sie ihre Tochter Flora Blue zur Welt gebracht und damit bewiesen, dass sie sportlich und beruflich voll und ganz zurück im Business ist. Von der Entbindung hatte das Model zuvor schon als "die magischste Geburt überhaupt" geschwärmt: Elsa brachte das Mädchen nachts in ihrem Garten in einer Geburtswanne unter dem Blätterdach eines riesigen Baumes zur Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elsa Hosk auf dem Runway der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk macht ein Spiegelselfie mit Baby Flora Blue, 2026