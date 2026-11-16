Gigi & Bella Hadids Vater Mohamed hat sich mit Keni verlobt

Bei Mohamed Hadid (78) läuten bald die Hochzeitsglocken! Der Vater von Gigi (31) und Bella Hadid (30) hat sich mit der TV-Persönlichkeit Keni Silva verlobt. Ihre Verlobung machten die beiden bei einem Ball in Dubai öffentlich. Den Antrag hatte der 78-Jährige seiner Liebsten zuvor in der Polo Lounge in Beverly Hills gemacht. Eine große Show gab es dabei nicht – und genau das habe der Braut in spe besonders gut gefallen. "Es war ein wunderschöner, intimer Abend, genau die Art von Moment, die ich schätze. Ich war noch nie jemand, der eine große Inszenierung oder extravagante Gesten braucht, um sich geliebt zu fühlen. Für mich ging es immer um die Aufrichtigkeit dahinter", erzählte Keni gegenüber Vogue Arabia.

Im Gespräch mit dem Magazin machte Keni außerdem deutlich, dass es ihrer Meinung nach für das große Glück nie zu spät ist: "Liebe hat kein Verfallsdatum, und unsere Träume auch nicht. Man kann neu anfangen, man kann die Liebe wiederfinden, und ja, man kann immer noch sein Märchen und sein glückliches Ende haben." Auch Mohamed geriet ins Schwärmen. Er hob besonders die fürsorgliche, liebevolle und loyale Art seiner Liebsten hervor und zeigte sich begeistert von ihrer Lebensfreude und ihrer Liebe zu ihren Kindern. "Ich glaube, ich habe sie fast augenblicklich geliebt, als ich ihr Herz verstanden habe – wie wunderschön sie nicht nur äußerlich ist, sondern auch in ihrem Herzen und in ihrer Seele", verriet er. Keni wiederum schätzt an ihrem Verlobten sein großes Herz, seine Leidenschaft und seine Großzügigkeit. Er bringe sie zum Lachen, unterstütze ihre Ziele und gebe ihr genug Freiraum.

Für die endgültige Eheschließung lassen sich die beiden aber noch Zeit: "Es ist etwas Wunderbares, nicht gleich zum Nächsten zu eilen und einfach wertzuschätzen, wohin das Leben uns geführt hat." Erstmals zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet wurden die zwei vor rund zwei Jahren. Damals zeigten sich Mohamed und Keni bei einer Filmvorführung in Los Angeles gemeinsam auf dem roten Teppich. Dabei wirkten sie bereits sehr vertraut miteinander: Der Unternehmer strahlte an der Seite seiner Partnerin und warf ihr verliebte Blicke zu. Für beide ist es nicht die erste ernste Beziehung. Mohamed war schon zweimal verheiratet und auch Keni hat bereits eine lange, insgesamt 13-jährige Ehe hinter sich.

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Getty Images Gigi Hadid, Mohamed Hadid und Bella Hadid, November 2016

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Imago Mohamed Hadid und seine Partnerin Keni Silva bei der Paris Fashion Week, Juli 2026

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