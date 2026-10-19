Neben Gigi und Co.: Diese Stars laufen für Victoria's Secret

Die berühmten Victoria's Secret-Engel sind zurück auf dem Laufsteg! Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, fand die diesjährige Victoria's Secret Fashion Show statt. Den Auftakt machte keine Geringere als Topmodel Bella Hadid (30), die den glamourösen Abend eröffnete. Neben ihr schwebten auch ihre Schwester Gigi Hadid (31) sowie Adriana Lima (45), Alessandra Ambrosio (45), Natalia Bryant (23), Vittoria Ceretti (28), Candice Swanepoel (37), Irina Shayk (40) und Barbara Palvin (33) mit aufwendigen Flügeln und extravaganten Dessous über den Catwalk. Für musikalische Highlights sorgten Tate McRae (23), Megan Thee Stallion, Megan Moroney (29) und die Girlgroup KATSEYE, die zwischen den Laufstegauftritten performten, wie Just Jared berichtet. Doch neben den zahlreichen prominenten Models und Musikstars gab es noch eine besondere Überraschung: Nach acht Jahren Pause feierte der legendäre Fantasy Bra sein großes Comeback und sorgte für einen der Hingucker des Abends.

Hinter dem luxuriösen Fantasy Bra steckt Schmuckdesigner Jacob Arabo vom Label Jacob & Co. Das mit Diamanten besetzte Bustier, dessen Wert auf mehrere Millionen Dollar geschätzt wird, durfte in diesem Jahr Kylie Jenner (29) auf dem Laufsteg präsentieren. Für einige der Edelsteine verwendete Jacob seinen eigens entwickelten Angel-Cut, der das Licht bei jeder Bewegung besonders eindrucksvoll reflektieren soll. Doch dem Designer ging es nicht allein um den hohen Preis. "Ich wollte den teuersten Fantasy Bra erschaffen, der jemals hergestellt wurde, aber der Wert allein war nie genug. Für mich musste es um die Diamanten, das Licht und die Bewegung gehen", erklärte er laut E! News. Auch die aufwendige Verarbeitung begeisterte ihn: "Die Handwerkskunst ist außergewöhnlich, und am wichtigsten ist die Emotion, die entsteht, wenn man ihn auf dem Laufsteg zum Leben erwachen sieht."

Für einen weiteren besonderen Moment sorgte Barbara Palvin. Nur einen Monat nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes mit Ehemann Dylan Sprouse (34) kehrte das Model bereits auf den Laufsteg von Victoria's Secret zurück. Der begehrte Fantasy Bra hatte seinen letzten großen Auftritt zuvor im Jahr 2018, als Elsa Hosk (37) das funkelnde Schmuckstück präsentieren durfte. Wie außergewöhnlich diese Erfahrung für sie war, verriet die Schwedin damals gegenüber Elle. "Er ist ein bisschen schwer. Das Seltsamste ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeit, die damit einhergeht. Das bin ich durch meine Arbeit als Model und dadurch, dass ich oft Dessous trage, gewohnt. Der Fantasy Bra blendet einen. Es ist wie: 'Wow.'" Für Elsa war es jedoch nicht nur ein glamouröser Auftritt, sondern auch ein persönlicher Karrierehöhepunkt. "Es fühlt sich auch wirklich besonders an, weil ich weiß, dass ich hart dafür gearbeitet habe, dorthin zu kommen, und ich bin sehr stolz, den BH zu tragen", erklärte sie.

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Getty Images Bella Hadid läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Kylie Jenner auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Barbara Palvin läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles