Gigi Hadid verrät ihre Beauty-Regel für Tochter Khai (6)

Gigi Hadid (31) hat eine klare Vorstellung davon, wie ihre sechsjährige Tochter Khai mit Make-up umgehen soll. Vor der Victoria's Secret Fashion Show am Sonntag verriet das Model gegenüber Us Weekly, welche Einstellung sie ihrem Kind vermitteln möchte: "Make-up soll schick sein und ist für besondere Anlässe und zum Spaß da." Die glamouröse Veranstaltung auf dem Sony-Gelände im kalifornischen Culver City scheint auch bei Khai hoch im Kurs zu stehen. "Sie liebt diese Show. Sie nennt sie die Engel-Show", erzählte Gigi über die Begeisterung ihrer Tochter für das Laufstegevent. Warum das Spektakel das Mädchen so fasziniert, kann das Model gut nachvollziehen. "Es ist wirklich die glitzerndste und rosafarbenste Show, die es gibt. Für ein sechsjähriges Mädchen ergibt es also Sinn, dass sie ihre Lieblingsshow ist", erklärte sie dem Magazin.

Für Gigi wurde der Abend auch zu einem gemeinsamen Erlebnis mit ihrer jüngeren Schwester Bella Hadid (30), mit der sie bei der Victoria's Secret Fashion Show über den Laufsteg lief. Besonders freute sich Gigi darauf, den fertigen Look ihrer Schwester zu sehen. "Alles, was wir gemeinsam machen können, ist etwas Besonderes, und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, es mit meiner Schwester machen zu dürfen", sagte sie im Gespräch mit dem Magazin. Für Gigi war es bereits der sechste Auftritt bei der Dessousshow. Ihr Debüt feierte sie 2015 im Alter von 20 Jahren. Seitdem habe sie sich persönlich weiterentwickelt und sei selbstbewusster geworden. Innerlich fühle sie sich aber noch immer wie dieselbe Person wie bei ihrem ersten Auftritt.

Khai wurde im September 2020 geboren. Ihre Eltern Gigi Hadid und Zayn Malik (33), die über mehrere Jahre hinweg mit Unterbrechungen liiert waren, trennten sich 2021 endgültig. Zum sechsten Geburtstag ihrer Tochter widmete Gigi ihr auf Instagram einen emotionalen Beitrag. Darin bezeichnete sie Khai als ihr Spiegelbild, ihre Muse und ihre erfüllendste Liebe. Außerdem beschrieb sie das Mädchen als neugierig, kreativ, liebevoll und temperamentvoll sowie als tierliebe Leseratte und kleine Performerin. Bereits einige Wochen zuvor hatte das Model Einblicke in einen gemeinsamen Familienurlaub am Meer gewährt. Auf den veröffentlichten Aufnahmen war Khai unter anderem bei einem Spaziergang am Strand an der Seite ihrer Mutter zu sehen. Im Allgemeinen hält Gigi ihre Tochter jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt nur selten Bilder von ihr.

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Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala 2025

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Getty Images Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Gigi Hadid und Bella Hadid bei der Harper's Bazaar Exhibition während der Paris Fashion Week 2020 im Musée des Arts Décoratifs