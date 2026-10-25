Darum will Salma Hayek nicht jeden Tag perfekt aussehen

Salma Hayek (60) legt im Alltag keinen großen Wert darauf, ständig perfekt gestylt zu sein. Die 60-Jährige möchte sich nicht an unrealistischen Schönheitsidealen orientieren und zeigt ihrem Ehemann Francois-Henri Pinault (64) lieber ihre natürliche Seite. Im Gespräch mit dem Interview-Magazin erklärt die Schauspielerin ihre Haltung mit Humor: "Man gibt sich weniger Mühe, sobald man glücklich verheiratet ist. Denn wenn ich mir jetzt wirklich Mühe gebe, sagt er: 'Wow.'" Für Salma hat ihr lockerer Umgang mit Make-up und Kleidung einen praktischen Nebeneffekt. Da Francois sie im Alltag nicht immer besonders aufwendig gestylt erlebt, fällt ihm umso mehr auf, wenn sie sich für einen besonderen Anlass herausputzt. So wird ein glamouröser Auftritt für ihren Mann zu etwas Besonderem, während Salma sich im Alltag nicht unter Druck setzt, jederzeit perfekt aussehen zu müssen.

Im Gespräch erklärt Salma genauer, weshalb sie ihre Einstellung für sinnvoll hält. "Wenn du jeden Tag zu schön bist, wachst du eines Tages auf und siehst schrecklich aus, und er sagt: 'Whoa, was ist mit ihr passiert?'", scherzt sie. Wer sich dagegen im Alltag öfter ungestylt zeige, sorge dafür, dass der Partner auch diese natürliche Seite kennenlerne. "Und wenn du dich dann fertig machst, bringst du ihnen bei, dich dafür zu lieben, wer du bist, und nicht dafür, wie du aussiehst", ergänzt Salma. Ihr Verhältnis zur Mode hat sich im Laufe der Jahre dennoch verändert. Früher griff die Schauspielerin besonders gerne zu Jeans, inzwischen bevorzugt sie fließende schwarze Seidenhosen, in denen sie sich offenbar besonders wohlfühlt. Ihr aktuelles Lieblingsteil trägt sie dabei bewusst locker und tief auf der Hüfte. "Mit denen kann man wirklich nie etwas falsch machen, sehr tief sitzend", schwärmt sie im Interview über die Hosen.

Dass Salma trotz ihrer entspannten Einstellung zu Schönheitsidealen durchaus mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, wurde vor ihrem Cover-Shooting für die Bademodenausgabe von Sports Illustrated deutlich. Obwohl die damals 58-Jährige zunächst zugesagt hatte, wollte sie den Termin kurz vor knapp doch noch absagen. In den Badeanzügen fühlte sie sich nicht wohl und hatte zudem das Gefühl, dass es keine passenden Modelle in ihrer Größe gab. Auch ein Cover erschien ihr lange unrealistisch. Die Frauen, die sie in ihrer Jugend auf solchen Titelbildern gesehen hatte, hätten nie so ausgesehen wie sie selbst, erklärte die Filmproduzentin. Ihren eigenen Körper habe sie außerdem nicht als typischen Modelkörper empfunden. In der Show "Today" beschrieb sie ihre späte Cover-Premiere deshalb als große Überraschung: "Mein Körper entspricht nicht unbedingt dem Modeltyp, und ich hätte nie gedacht, dass das eine Möglichkeit wäre. Und dass es passiert, wenn ich 58 bin? Das ist wirklich schockierend."

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Getty Images Salma Hayek bei der Kering Foundation Caring for Women Dinner 2026 in New York City

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JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE Salma Hayek und François-Henri Pinault, Juni 2024

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Instagram / salmahayek Salma Hayek, Filmproduzentin und Schauspielerin