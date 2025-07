Salma Hayek (58) begeistert bei Covershoot im sexy Bikini

Salma Hayek (58) hat es wieder einmal geschafft, alle Blicke auf sich zu ziehen. Die Schauspielerin teilte am 23. Juli auf Instagram ein Video, das sie tanzend in einem weißen Bikini auf einem Balkon in Mexiko zeigt. Anlass war die Veröffentlichung ihrer Sports Illustrated Mexico-Coverstory. Ihr Outfit betonte ihre Kurven perfekt: ein weißes Triangel-Top und ein tiefer sitzendes Höschen, das seitlich mit Schleifen gebunden war. Für den besonderen Glanz sorgten goldene Schmuckstücke, darunter eine zarte Körperkette. Ihre Salz-und-Pfeffer-Haare trug sie in nassen Beachwaves und wählte ein dezentes Make-up. In einer spielerischen Szene löste Salma kurz eine der Schleifen ihrer Bikinihose – ein Moment, der Fans besonders begeisterte.

Der Auftritt war Teil eines spektakulären Fotoshootings für die Mai-Ausgabe der Sports Illustrated Mexico, das mit Salmas energiegeladenem Tanzvideo abgerundet wurde. Begleitet von Bad Bunnys (31) Song "BAILE INoLVIDABLE" präsentierte sie in weiteren Bildern verschiedene Bikinis, darunter ein kupferfarbenes Ensemble unter einem Wasserfall sowie einen feurig roten Look mit passendem Cape. Im Interview verriet Salma, welche überwältigenden Gefühle das Projekt bei ihr auslöste. Zielte das Magazin früher auf junge, schlanke Models ab, ist die 58-Jährige nun ein Vorbild für Frauen ihres Alters. "Ich hätte nie gedacht, dass meine Figur auf so einer legendären Zeitschrift zu sehen sein würde, am wenigsten in meinem Alter", gestand sie und zeigte sich dankbar für diese bahnbrechende Erfahrung.

Die beeindruckende Location war nicht nur Kulisse, sondern ein emotionaler Rückzugsort: In ihrer Heimat Mexiko gewann Salma neues Selbstbewusstsein. Als sie am Strand die erste Aufnahme machte, soll sogar ein Wal hinter ihr aufgetaucht sein – ein Augenblick, den sie als magisch beschrieb. Trotz anfänglicher Selbstzweifel ließ sie sich in die Arbeit fallen und genoss die Freiheit, die das Shooting ihr schenkte. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten inspiriert sie Frauen weltweit, die sich oft von altersbedingten Klischees eingeschränkt fühlen. Salma erklärte: "Mexikanische Frauen meiner Generation glaubten, dass wir mit 35 abgeschrieben sind. Aber ich habe mich bei dem Shooting so frei gefühlt wie nie zuvor."

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek im Mai 2025 in Cannes

Getty Images Salma Hayek im Mai 2025 in New York