Mit 60 Jahren wagt Salma Hayek den Sprung auf den Regiestuhl

Mit 60 Jahren schlägt Salma Hayek (60) ein neues berufliches Kapitel auf: Erstmals hat die Schauspielerin bei einem Kinofilm selbst Regie geführt. Ihr Debüt als Filmemacherin trägt den Titel "Arena". Wie viel ihr das Projekt bedeutet, erzählte die gebürtige Mexikanerin nun im Interview mit dem Magazin People. Obwohl der Film bislang noch nicht auf der Leinwand zu sehen war, ist die Darstellerin bereits voller Begeisterung: "Ich habe gerade bei meinem ersten Film Regie geführt, und das ist sehr aufregend", berichtete sie. Weitere Einzelheiten zu "Arena" sind bislang nicht bekannt. Weder die Besetzung noch der Drehort oder ein möglicher Kinostart wurden bisher veröffentlicht. Für Salma markiert das Projekt dennoch einen wichtigen Schritt in ihrer Karriere. Bereits 2003 inszenierte Salma Hayek mit dem Fernsehfilm "The Maldonado Miracle" eine TV-Produktion. "Arena" ist somit ihr erstes Regieprojekt für die Kinoleinwand.

Ob Salma nach ihrem Debüt weitere Filme inszenieren wird, ist derzeit noch offen. Die Schauspielerin möchte sich offenbar nicht zu früh auf kommende Projekte festlegen und konzentriert sich lieber auf das, was gerade ansteht. Ihr erster Film hat momentan ihre volle Aufmerksamkeit. Zu möglichen weiteren Schritten als Regisseurin sagte sie: "Bleiben wir in der Gegenwart. Es ist großartig. Die Gegenwart ist großartig." Erfahrungen hinter den Kulissen bringt die Darstellerin bereits mit. Seit vielen Jahren ist sie in der Filmbranche tätig und hat sich neben ihrer Arbeit vor der Kamera auch als Produzentin einen Namen gemacht. Mit ihrem ersten Kinofilm als Regisseurin erweitert sie nun ihr berufliches Spektrum um eine weitere Facette. Damit kennt sie inzwischen unterschiedliche Bereiche der Filmproduktion aus eigener Erfahrung.

Auch abseits ihrer Arbeit hatte Salma in diesem Jahr besondere Gründe zur Freude. Am 2. September feierte sie ihren 60. Geburtstag gemeinsam mit Familie und Freunden. Dabei zeigte sie sich dankbar für ihre Gesundheit, ihre Energie und die Tatsache, dass sie nach wie vor neue Träume habe. Das neue Lebensjahrzehnt sieht sie keineswegs mit Sorge. "Es klang in den Zwanzigern, in den Dreißigern, in den Vierzigern, sogar in den Fünfzigern so beängstigend. Es ist überhaupt nicht beängstigend. Wenn man erst einmal hier ist, ist es gar nicht so schlimm", verriet sie People. Zu dieser positiven Einstellung passt auch, dass sei ihren Lebensmittelpunkt nach Paris verlegt hat. Bereits wenige Wochen vor ihrem Geburtstag hatte die Schauspielerin einen weiteren besonderen Anlass zum Feiern: Sie wurde erstmals Stiefgroßmutter. Ihr Stiefsohn François Pinault Jr. und dessen Ehefrau Lara Cosima Henckel von Donnersmarck begrüßten einen Sohn, der ebenfalls François heißt. Salma hat für den kleinen Jungen allerdings schon einen eigenen Kosenamen gefunden: Sie möchte ihn Panchito nennen.

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Getty Images Salma Hayek Pinault bei der Lacma Art+Film Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Salma Hayek Pinault und François-Henri Pinault beim Kering Foundation Caring For Women Dinner in New York City

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