Salma Hayeks Tochter Valentina feiert ihr erstes Solo-Cover

Valentina Paloma Pinault (19) feiert mit frischen 19 Jahren einen Meilenstein in der Modewelt: Die Tochter von Salma Hayek (60) ist erstmals auf dem Cover eines britischen Magazins zu sehen. Für die Dezemberausgabe von Tatler posiert die Studentin in einem glamourösen goldenen Kleid von Gucci. An ihrer Seite: der englische Rugbyspieler Henry Pollock. Zusammen führen die beiden außerdem Tatlers jährliche "Little Black Book"-Liste an, auf der das Magazin 200 der begehrtesten jungen Singles Großbritanniens versammelt. Und Mama Salma zeigte sich mehr als stolz. Die Schauspielerin teilte direkt das Cover und weitere Aufnahmen des Shootings auf Instagram. Darauf präsentiert ihre Tochter neben dem goldenen Hingucker noch mehrere andere High-Fashion-Looks.

Auch wenn sie durch ihre Familie seit ihrer Kindheit Berührungspunkte mit der Modebranche hat, fühlt sie sich bei großen Branchenterminen immer noch angespannt. Solche Veranstaltungen seien "irgendwie einschüchternd", erklärte sie. Ab und zu fühle sie sich dort sogar unwohl. Modeschauen besucht Valentina deshalb am liebsten nicht allein, sondern in Begleitung ihrer Familie. Am liebsten hat sie bei solchen Events ihre ältere Halbschwester Mathilde Pinault an ihrer Seite. Die Verbindung zu London hat Valentina Paloma Pinault durch ihr Studium. Sie studiert dort im zweiten Jahr Digital Media and Culture am King's College London. Auch wenn sie einige Angebote von Hochschulen in den USA hatte, entschied sie sich bewusst für die britische Hauptstadt. Im Interview mit Tatler schwärmte die Promitochter von ihrem neuen Lebensmittelpunkt. "Ich liebe die Pubkultur. Ich liebe britischen Humor", betonte sie.

Wie stolz Salma Hayek auf den Erfolg ihrer Tochter ist, machte sie in ihrem Instagram-Beitrag unmissverständlich deutlich. "Das Baby, das aus meinem Bauch kam!", jubelte die Schauspielerin zu den Bildern. In weiteren emotionalen Worten bezeichnete sie Valentina Paloma Pinault als "wunderschöne Göttin" und beschrieb sie als "freundlich, aufmerksam, fürsorglich, urkomisch". Valentina ist das gemeinsame Kind von Salma und ihrem Ehemann François-Henri Pinault (64), dem Vorsitzenden des Luxuskonzerns Kering. Sie kam im September 2007 zur Welt und wuchs sowohl mit Hollywood als auch mit der Modewelt in ihrem direkten Umfeld auf. Auch Mama Salma hat für sich einen Model-Meilenstein erreicht: mit ihrem spektakulären Auftritt auf dem Cover der Sports Illustrated Swimsuit-Ausgabe 2025. Das Besondere: Die Schauspielerin hatte nicht erwartet, für das Cover angefragt zu werden.

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Getty Images Salma Hayek und ihre Tochter Valentina bei den Oscars 2023

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Getty Images Valentina Paloma Pinault auf der Fashion-Week in Mailand im Februar 2023

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Imago Valentina Paloma Pinault, Salma Hayek, Francois-Henri Pinault und Mathilde Pinault beim Gala-Dinner in Venedig, 2026