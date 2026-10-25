"Echter Arzt?": Matthias Opdenhövel belächelt Beauty-Docs

Bei Schlag den Star ging es am Samstagabend nicht nur sportlich zur Sache: Moderator Matthias Opdenhövel (56) nutzte die Show für einen deutlichen Seitenhieb gegen die beiden Kandidaten Henrik Heüveldop und Dominik Bettray, besser bekannt als "Dr. Rick" und "Dr. Nick". Anlass war ausgerechnet ein blutender Finger ihres Kontrahenten Paul Janke (45). Statt einfach nach Hilfe zu rufen, formulierte der Moderator seine Frage mit einem süffisanten Unterton: "Ist ein Arzt anwesend? Ein ECHTER Arzt?" Hintergrund des Spitzenkommentars ist der aktuelle Skandal rund um einen mutmaßlichen Hochstapler. Der Mann soll in der Klinik der beiden Schönheitschirurgen tätig gewesen sein und dort etwa 470 Patienten behandelt haben, obwohl er kein Medizinstudium abgeschlossen hatte. Henrik und Dominik weisen unterdessen die Vorwürfe zurück, von seiner Täuschung oder den gefälschten Dokumenten gewusst zu haben.

Paul selbst hatte für seine blutige Hand eine ganz harmlose Erklärung parat: Er habe sich bereits zuvor beim Kochen verletzt, die Wunde sei während des Spiels einfach wieder aufgegangen. Matthias ließ die Gelegenheit für einen weiteren Scherz jedoch nicht verstreichen und spielte auf die Vergangenheit des Hamburgers als ehemaliger Bachelor an. "Es können natürlich auch Stacheln von der Rose gewesen sein", witzelte der Moderator. Zu den Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Fake-Arzt nahmen Henrik und Dominik in der Sendung keine Stellung. Die beiden Mediziner erklären jedoch, selbst auf den vermeintlichen Betrüger hereingefallen zu sein. Bereits in wenigen Tagen könnte der Fall abgeschlossen sein – dann wird ein Urteil erwartet.

Auch die spöttischen Bemerkungen des Moderators schienen die beiden Mediziner nicht aus dem Konzept zu bringen. In der Nacht auf Sonntag fiel um 1:11 Uhr schließlich die Entscheidung: "Dr. Rick" und "Dr. Nick" entschieden das Duell gegen die beiden Ex-Bachelors Paul Janke und Andrej Mangold (39) für sich. Den Ausschlag gab das Spiel "Wer weiß mehr". Paul fiel dabei kein einziger James-Bond-Film ein, während die Beautydocs mit "Skyfall" punkteten und sich so den Sieg sicherten. Die 100.000 Euro Preisgeld wollen die Gewinner allerdings nicht für sich behalten. "Wir würden gerne an 'Ein Herz für Hunde' spenden. [...] Wir haben ein großes Herz für Tiere", kündigten sie in der Sendung an. Als Empfänger nannten die beiden auch die World Changer Foundation.

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Joyn/Willi Weber "Schlag den Star" im Oktober 2026

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Joyn "Schlag den Star": Andrej Mangold und Paul Janke (links in blau) gegen Dr. Nick und Dr. Rick (rechts in rot)

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Joyn/Willi Weber Henrik Heüveldop und Dominik Bettray alias Dr. Rick und Dr. Nick bei "Schlag den Star"