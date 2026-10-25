Gustav Masurek plaudert aus: So lernte er Anne Menden kennen

Gustav Masurek (37) hat seinen Fans jetzt einen kleinen Einblick in sein Privatleben gegeben. In einer Instagram-Fragerunde stellte sich der Realitystar den Nachfragen seiner Community – und dabei ging es vor allem um seine Partnerin Anne Menden (41). Die beiden saßen während der Aktion gemeinsam in einem Flugzeug: Gustav in einem leuchtend blauen Kapuzenpullover, bestens gelaunt und strahlend in die Kamera blickend, Anne in einem weißen Oberteil direkt neben ihm, mit einem eher zurückhaltenden Lächeln. Ein Follower wollte von dem Paar wissen, wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben. Daraufhin erzählte Gustav die Kurzfassung ihrer Geschichte: "Ich hab sie zugespamt, wir haben telefoniert und mitten im Telefonat meinte ich: 'Ey, ich muss morgen auf Dreharbeiten, aber wenn du willst, komm ich kurz rum.'" Tatsächlich setzte er sich anschließend ins Auto und fuhr vier Stunden zu Anne. Nach zwei gemeinsamen Stunden machte er sich auf den ebenso langen Rückweg, bevor es am nächsten Tag direkt zu Dreharbeiten ging. "Ja, Leute. Manche nennen es verrückt, ich nenne es wohl den Anfang von uns", schrieb Gustav dazu. Die Langfassung ihrer Kennenlerngeschichte kündigte er ebenfalls an.

Auch ansonsten zeigte sich der Realitystar in der Fragerunde gewohnt humorvoll. So wurde unter anderem der Beziehungsalltag mit Anne zum Thema. Bei Diskussionen gebe er seiner Freundin mittlerweile einfach recht, verriet Gustav seinen Followern. Scherzhaft erwähnte er in diesem Zusammenhang sogar eine mögliche Scheidung. Anzeichen dafür, dass hinter der Bemerkung ein ernsthafter Trennungswunsch steckt, gibt es allerdings nicht – weitere Hintergründe nannte er ebenfalls nicht. Der gemeinsame Auftritt über den Wolken vermittelte vor allem Vertrautheit. Während Gustav breit in die Kamera grinste, saß Anne mit zurückgebundenen Haaren neben ihm und schaute ebenfalls in die Linse. Die Fans erhielten so nicht nur Antworten auf ihre Fragen, sondern bekamen auch einen seltenen gemeinsamen Schnappschuss des Paares zu sehen.

Neben den lockeren Sprüchen über seine Partnerschaft schlug Gustav in der Fragerunde auch nachdenklichere Töne an. Seit er Vater ist, mache ihm die Zukunft manchmal Angst, gestand der Realitystar. Sein Blick gehe dabei über den eigenen Alltag hinaus – insbesondere auf die Lebensbedingungen der nächsten Generation. Er wünsche sich eine sichere Welt für alle Kinder, erklärte Gustav seiner Community. Damit bildete er einen deutlichen Gegenpol zu seinen scherzhaften Bemerkungen über Diskussionen mit Anne und eine mögliche Scheidung. Die Mischung aus Humor und ernsten Gedanken prägte die gesamte Fragerunde, in der der Realitystar seinen Followern ungewohnt viel über sich verriet.

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Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024

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Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025

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ActionPress / AEDT Gustav Masurek und Anne Menden, Oktober 2024