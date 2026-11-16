Kind zahnt, Hund krank: Anne Menden schildert wilde Nacht

Anne Menden (41) hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Das erzählte die Schauspielerin am Montagmorgen in ihrer Instagram-Story. Aus dem Badezimmer meldete sie sich sichtbar müde bei ihren Followern und erklärte, warum sie in den vergangenen Stunden kaum geschlafen hatte. Ihr kleiner Sohn zahnte und kam deshalb nur schwer zur Ruhe. Gleichzeitig hatte die betagte Familienhündin Emma Bauchschmerzen und Durchfall. Anne und die Oma wechselten sich ab, um sich um die beiden zu kümmern. Trotz der kurzen Nacht wollte Anne am Morgen noch ein paar Dinge erledigen. Auf ihrer Liste stand unter anderem, das Pfand wegzubringen. Danach wollte sie es für den Rest des Tages langsamer angehen lassen.

"Wir sind durch. Oma und ich sind durch. Es war wirklich eine wilde Nacht", erzählte Anne in ihrer Story. Neben der Sorge um ihren Sohn und die Hündin kam mitten in der Nacht noch eine weitere Aufgabe hinzu: Weil Emma Durchfall hatte, mussten Anne und die Oma auch einen Teppich auswaschen. Am nächsten Morgen versuchten die beiden, nach den vielen Unterbrechungen wieder etwas Ordnung in den Alltag zu bringen. In dem Video sprach Anne mit ruhiger Stimme. Ihr war die Müdigkeit anzumerken, zwischendurch lächelte sie aber auch kurz. Für die Zeit nach ihren Erledigungen hatte sie einen klaren Plan: "Und dann werden wir heute tatsächlich aufgrund der Nacht erstmal alles ein bisschen ruhiger angehen lassen."

Anne lebt mit ihrem Partner Gustav Masurek (37) und ihrem Sohn in Potsdam. Der Kleine ist ihr erstes gemeinsames Kind und wird von seinen Eltern liebevoll "Littlefoot" genannt. Schon im Sommer hatte das Paar über sein Leben zu dritt gesprochen. Die beiden beschrieben ihren Familienalltag als glücklich, auch wenn sie oft müde seien. Ihr Sohn sei gesund, fröhlich und entspannt, erzählten sie damals. Die Aufgaben hatten Anne und Gustav untereinander aufgeteilt: Während die Schauspielerin wieder für Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor der Kamera stand, kümmerte sich Gustav als Vollzeitpapa um den Kleinen. Mit ihrer aktuellen Story zeigt Anne, wie anstrengend eine Nacht werden kann, wenn das Kind zahnt und gleichzeitig die Familienhündin Hilfe braucht.

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AEDT Anne Menden, Schauspielerin

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Instagram / annemenden Anne Menden nach einer schlaflosen Nacht im November 2026

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