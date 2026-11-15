Gustav Masurek verrät neue Details zu seinem GZSZ-Comeback

Gustav Masurek (37) feiert sein Comeback bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten! Der Schauspieler schlüpft erneut in die Rolle des Technikers Marc, der offenbar noch immer ein Auge auf Emily geworfen hat. Bei seiner Rückkehr verschlägt es Marc für einen Auftrag in die Agentur, wo er den Kopierer warten soll. Wegen des Wartungsbuchs wendet er sich ausgerechnet an Emily, die von Gustavs Verlobter Anne Menden (41) gespielt wird. Schon bei seinem ersten Auftritt im Jahr 2024 hatte der Techniker versucht, bei ihr zu landen, ihr seine Telefonnummer gegeben und ein gemeinsames Kaffeetrinken vorgeschlagen. Eine Rückmeldung blieb damals allerdings aus. Nun könnte sich für Marc eine neue Gelegenheit ergeben. Ob seine Annäherungsversuche diesmal erfolgreicher sind, bleibt abzuwarten. "Aber das liegt natürlich an Emily, ob die sich bei Marc jetzt auch wirklich meldet!", erklärte Gustav gegenüber RTL.

Das erneute Aufeinandertreffen von Marc und Emily läuft allerdings nicht ganz so reibungslos wie erhofft. Als der Techniker überraschend in der Agentur auftaucht, scheint Emily zunächst nicht zu wissen, wen sie vor sich hat. "Kennen wir uns nicht?", fragt sie laut RTL sichtlich irritiert. Marc hingegen erinnert sich noch bestens an ihre erste Begegnung und macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Du hast nie angerufen!", hält er ihr kurzerhand vor. Für Gustav ist das Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" derweil mit großer Vorfreude verbunden. "Ich freue mich schon sehr, wenn das jetzt ausgestrahlt wird", verriet der Schauspieler gegenüber dem Sender. Besonders gespannt ist er darauf, wie die Zuschauer und Fans der Daily auf das Wiedersehen der beiden Figuren reagieren. Ob Emily dem hartnäckigen Techniker diesmal tatsächlich eine Chance gibt und es doch noch zu dem Kaffeetreffen kommt, bleibt vorerst offen.

Seinen ersten Auftritt als Marc hatte Gustav bereits am 10. Oktober 2024 in der 8.123. Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Damals überreichte der Techniker Emily im Vereinsheim einen Zettel, auf dem neben seiner Telefonnummer und einer Einladung zum Kaffee auch die Worte "Falls Du Interesse hast" standen. Mit Folge 8.651 kehrt Gustav nun in die Vorabendserie zurück. Erfahrung vor der Kamera bringt der Schauspieler bereits mit, schließlich war er zuvor auch in der RTL-Daily Alles was zählt zu sehen. Während sich seine Serienfigur in Liebesdingen noch gedulden muss, hat Gustav privat längst sein Glück gefunden. Seit 2025 ist er mit seiner Schauspielkollegin Anne verlobt, 2026 krönten die beiden ihre Liebe mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Ob es zwischen Marc und Emily ebenfalls funkt, dürfte sich dagegen erst in den kommenden Folgen zeigen.

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Instagram / gustavma4 Gustav Masurek mit seinem Sohn, Mai 2026

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Imago Anne Menden und Gustav Masurek auf dem roten Teppich der Bertelsmann Party 2025

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