Anne Menden dreht wieder: Verlobter Gustav schmeißt Haushalt

Nach sieben Monaten Babypause steht GZSZ-Schauspielerin Anne Menden (40) seit Juni wieder als Emily vor der Kamera. Während die 40-Jährige für die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Potsdam dreht, übernimmt ihr Verlobter Gustav Masurek (37) die Hauptverantwortung zu Hause. Der 37-Jährige ist jetzt Vollzeit-Papa und kümmert sich um den gemeinsamen Sohn, der in diesem Jahr zur Welt kam. Gegenüber RTL erklärte Gustav, dass ihm diese neue Aufgabe mehr als recht sei: "An erster Stelle steht für mich jetzt der schönste Job der Welt. Es ist mir eine absolute Ehre, unseren kleinen Mann großzuziehen."

Zum Haushalt schmeißen gehört für Gustav auch Einkaufen und Kochen. "Das ist ein echter Rollentausch, aber ich mache das wahnsinnig gern", betonte er im Interview. Unterstützung bekommt er dabei von seiner eigenen Mutter, die extra für ein ganzes Jahr mit nach Potsdam gezogen ist. Auch Annes Vater sowie die restliche Familie helfen dem Paar, den Alltag mit Baby zu meistern. "Es ist ein riesiger Segen, dass meine Mutter fit genug ist und die Zeit hat, uns so unter die Arme zu greifen. Nur so funktioniert das Ganze überhaupt", so Gustav.

Dass Anne nach der langen Babypause wieder ans Set zurückgekehrt ist, empfindet ihr Verlobter trotz aufflammender Kritik als völlig richtig. "GZSZ ist einfach ihr Leben, ihre ganz große Leidenschaft – für Anne ist das nicht nur Arbeit, sondern ihr absolutes Herzensprojekt", sagte Gustav gegenüber RTL. Die Schauspielerin ist seit vielen Jahren festes Mitglied des GZSZ-Serienensembles. Gustav verriet außerdem, dass er sich für ihre ersten Drehtage vor allem wünsche, dass das Team Verständnis für ihre neue Situation als frischgebackene Mutter mitbringt – und dass sie am liebsten alles so schnell wie möglich durchziehen will, um wieder bei ihrem Kind zu sein.

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RTL / Rolf Baumgartner Anne Menden und Gustav Masurek

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Instagram / gustavma4 Gustav Masurek mit seinem Sohn, Mai 2026

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RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff, Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Daniel Noah, GZSZ-Stars

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